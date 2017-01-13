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НАБУ начало расследование деятельности Валерии Гонтаревой

НАБУ начало расследование деятельности Валерии Гонтаревой
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование деятельности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константина Ворушилина.
«На основании моего рапорта НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина! Уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР за №52017000000000006 по ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины», - написал на своей странице в Facebook прокурор Генеральной прокуратуры, помощник генпрокурора Владислав Куценко.

По его словам, в рапорте был поднят вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к таких махинациям председателя НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 млрд грн до 99,4 млрд грн с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков», - уточнил Куценко.

Также он обнародовал на своей странице письмо главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого народному депутату Сергею Соболеву, в котором говорится, что уголовное производство открыто в отношении возможных нарушений должностными лицами НБУ и ФГВФЛ при оценке активов ликвидируемых банков.

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