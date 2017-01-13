Под Харьковом на пожаре погиб мужчина

Cообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на двух хозяев в пос.Большая Рогань поступило 12 января в 20:22.

На место происшествия немедленно прибыли 2 подразделения ГСЧС на двух автоцистернах. Было установлено, что неравнодушные свидетели происшествия успели извлечь из задымленной комнаты 46-летнего хозяина одной из половин дома. Он не успел получить значительных отравлений или повреждений. С его слов стало известно, что в доме осталось еще двое мужчин.Спасатели немедленнопошли в разведку, во время проведения которой почти при нулевой видимости они нашли в дыму 41-летнего брата хозяина и его 44-летнего товарища. Гость умер от сильного отравления продуктами горения, не приходя в сознание. Брат был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи во 2-ю больницу Харькова.Площадь пожара составила около 7 кв.м. Горели диван, домашние вещи и стена дома. Уже в 21:00 пожарные ликвидировали пожар. На месте происшествия работало 11 человек личного состава ГСЧС.По предварительным данным, причиной ЧС стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.