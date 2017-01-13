Политика

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Сколько денег получат партии из госбюджета

Сколько денег получат партии из госбюджета
Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства, выделенные из государственного бюджета, на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.
Как сообщила глава НАПК Наталья Корчак в Facebook, партии "Народный Фронт" будет выделено 113 млн 753,5 тыс. гривен; "Блоку Петра Порошенко" -112 млн 103,6 тыс. гривен; партии "Самопомощь"- 56 млн 394,56 тыс. гривен; "Оппозиционному блоку" - 48 млн 467,7 тыс. гривен; РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. гривен; ВО "Батькивщина"- 29 млн 182,2 тыс. гривен.

Кроме того, объединению "Самопомощь" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. гривен.

"Тем, у кого возникают вопросы по "Опоблоку", который в 2016 году отказался от государственного финансирования - на данный момент у НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования", - отметила Корчак.

По ее словам на следующем заседании НАПК будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер).

Со следующих парламентских выборов (очередные выборы в ВР должны пройти в 2018 году) финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

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