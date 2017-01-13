В Киеве новорожденную девочку назвали Украиной

В 2016 году украинцы стали называть своих детей экзотическими именами.

«В конце 2016 года столичный ЗАГС зарегистрировал рождение девочки по имени Украина! Такое событие произошло впервые», - говорится в сюжете одного из украинских телеканалов.Среди необычных имен Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло СиОрфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар.«Наш папа придумал - мне понравилось! Сомневались, как ребенок будет с ним жить, но посмотрели, что есть украинка - космонавтка - Квитослава! И я очень люблю цветы», - говорит киевлянка Евгения.По ее словам, меньшей дочери родители дали тоже оригинальное имя.«Вторая также девочка - Ясмина! Сокращенно Яся», - добавила Евгения.В столичном ЗАГСе, где регистрируют младенцев, уже привыкли к необычным именам.«Девочки: Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло Си. Мальчики: Орфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар», - отметила начальник Соломенского районного ЗАГСа Елена Бондарь.«Если выбранное родителями имя человеку не нравится - украинский закон позволяет его изменить. Несколько раз. За первую смену имени надо заплатить 5 грн госпошлины, а вот все последующие обойдутся уже в 51 грн», - отмечается в материале.