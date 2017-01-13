Экономика

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Почему падает гривна: объяснение НБУ

Почему падает гривна: объяснение НБУ
Ради спасения гривны от стремительного падения Нацбанк проводит очередной аукцион по продаже 100 млн долларов. Гривна постоянно обесценивается с начала 2017 года.
"На межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривны, связанная с ограниченным предложением иностранной валюты. В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный. Сейчас ниже, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности, состоит в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы, - пояснил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды.

"При таких условиях Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составлял 15,5 млрд долларов США. Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - заверил Чурий.

С начала года чистая продажа (разница между продажей и покупкой) Нацбанком валюты составляет 14,6 млн долларов. Аукционы проводили, чтобы сдержать падение гривны.

На сегодня, 13 января, объявили аукцион по продаже до 100 млн долларов.

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