Крым

  • 122
    •  / 

В Крыму развернули новую российскую систему ПВО

В Крыму развернули новую российскую систему ПВО
Противовоздушная система С-400 в числе зенитного ракетного полка заступила на боевое дежурство в Крыму.
"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга", - привела пресс-служба Южного военного округа слова командующего четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова.
 
В ней добавили, что система ПВО С-400 Триумф поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.
 
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф разработки и производства концерна ВКО Алмаз-Антей предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
 
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2725.16 грн
10 RUB 4.5803 грн
100 EUR 2910.2 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи