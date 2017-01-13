В Крыму развернули новую российскую систему ПВО

Противовоздушная система С-400 в числе зенитного ракетного полка заступила на боевое дежурство в Крыму.

"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга", - привела пресс-служба Южного военного округа слова командующего четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова.В ней добавили, что система ПВО С-400 Триумф поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.ЗРС дальнего действия С-400 Триумф разработки и производства концерна ВКО Алмаз-Антей предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.