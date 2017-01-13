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В 2016 году Фельдман Экопарк посетили более 2 миллионов человек

В 2016 году Фельдман Экопарк посетили более 2 миллионов человек
В 2016 году Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек.
«Фельдман Экопарк завоевал завидное место в рейтинге самых любимых мест отдыха для украинцев и гостей страны, - рассказал директор Фельдман Экопарк Андрей Рощупкин. - От небольшого частного зоопарка до масштабного многофункционального мультикомплекса, ориентированного помимо семейного отдыха на природе на психосоциальную реабилитацию детей и взрослых, а также помощь попавшим в беду животным – это путь, который более чем за пять лет прошел Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк».

В созданном на базе Экопарка Центре психосоциальной реабилитации помогают детям с особыми потребностями, а также поведенческими, социальными и психическими расстройствами, вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской областей, ветеранам АТО и членам их семей, а также людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

«Для качественного и своевременного предоставления поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается, Фельдман Экопарк налаживает сотрудничество со многими государственными структурами», - рассказал Андрей Рощупкин.

Напомним, среди проектов, ставших визитной карточкой Фельдман Экопарк – Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк», Детская эколого-натуралистическая академия, «Турнир тысячи команд» и многие другие. Сегодня коллекция Фельдман Экопарк насчитывает более 2 тысяч животных 200 видов. С 2016 года Фельдман Экопарк - кандидат в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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