В 2016 году Фельдман Экопарк посетили более 2 миллионов человек

В 2016 году Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек.

«Фельдман Экопарк завоевал завидное место в рейтинге самых любимых мест отдыха для украинцев и гостей страны, - рассказал директор Фельдман Экопарк Андрей Рощупкин. - От небольшого частного зоопарка до масштабного многофункционального мультикомплекса, ориентированного помимо семейного отдыха на природе на психосоциальную реабилитацию детей и взрослых, а также помощь попавшим в беду животным – это путь, который более чем за пять лет прошел Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк».В созданном на базе Экопарка Центре психосоциальной реабилитации помогают детям с особыми потребностями, а также поведенческими, социальными и психическими расстройствами, вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской областей, ветеранам АТО и членам их семей, а также людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.«Для качественного и своевременного предоставления поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается, Фельдман Экопарк налаживает сотрудничество со многими государственными структурами», - рассказал Андрей Рощупкин.Напомним, среди проектов, ставших визитной карточкой Фельдман Экопарк – Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк», Детская эколого-натуралистическая академия, «Турнир тысячи команд» и многие другие. Сегодня коллекция Фельдман Экопарк насчитывает более 2 тысяч животных 200 видов. С 2016 года Фельдман Экопарк - кандидат в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.