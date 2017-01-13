Украина

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Декоммунизация добралась до вузов

Декоммунизация добралась до вузов
Министерство образования и науки Украины обязало руководителей высших учебных заведений страны завершить переименование вузов в рамках закона о декоммунизации, соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.
«Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», – говорится в документе.

В письме отмечается, что деятельность учебных заведений, которые не выполнят все условия закона о декоммунизации, будет считаться не соответствующей законодательству Украины и Минобразования не сможет должным образом рассматривать документы от этих вузов.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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