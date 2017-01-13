Украина за 11 дней выбрала годовую квоту на экспорт меда в ЕС

По состоянию на 11 января 2017 квота Украина экспортировала в страны Евросоюза 5,2 тысяч тонн меда и полностью выбрала годовую беспошлинную квоту на поставки этого продукта.

"Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров. Об этом свидетельствуют показатели использованных квот состоянию на 11 января 2017 года. Например, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана", – сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.По ее словам, за 2016 год были использованы полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы."Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды", – подчеркнула Трофимцева.