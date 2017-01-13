В Харькове за сутки вывезли почти 3 тысячи тонн снега

По информации КП «Дорремстрой»
, ночью будут работать 89 машин. В четверг рабочие вывезли с дорог более 2,6 тыс. куб. м снега, высыпали на дороги 164 т соли и 647 куб. м песчано-солевой смеси.
Как сообщил мастер КП «Дорремстрой» Роман Редько, на объектах работают несколько видов спецтехники: снегопогрузчик, грейдер, тракторный погрузчик, тракторная щетка, трактор с ковшом. Среди основных объектов, где убирается снег, – пр. Московский, пл. Конституции, ул. Веснина, центральные улицы города.
Первая бригада выходит на работу в 5:00 и работает до 14:00, вторая – с 8:00 до 17:00. В бригаде – до 8 человек.
– Если по прогнозу погоды намечаются снегопады, то предприятие готовит больше техники, усиливает бригады. Если надо – люди выходят работать в ночные смены, чтобы к утру расчистить как можно больше дорог, – отметил Роман Редько.