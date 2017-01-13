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«Щедрый вечер, добрый вечер»: традиции праздника

«Щедрый вечер, добрый вечер»: традиции праздника
Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер) традиционно празднуется вечером 13 января в канун Старого Нового года.
Утром этого дня начинают готовить вторую обрядовую кутью - щедрую. Хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с творогом, чтобы угощать щедрувальникив и посевальщиков.



Вечером и до полуночи щедровальники обходят дома. По давней традиции, щедрования происходят после захода Солнца, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки оббегают соседей, чтобы защедровать. На Меланки ходят также и молодые люди. Они называются «водить Меланку»: ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье и его называют Меланкой.

Закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Деда», или «Дидуха», - снопы соломы, стоявшие от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно было очистить от общения с нечистой силой. Первый посевальщик на Новый год приносит в дом счастье. По народным верованиям, девушки счастья не приносят - только ребята, поэтому засевать девушкам не годится.

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