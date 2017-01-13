Харьковщина вышла в лидеры общенационального рейтинга по энергосбережению

Об этом сообщил начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий.

«В 2016 году в области мы завершили работы по техническому переоснащению систем теплоснабжения 78 объектов социальной сферы на альтернативные виды топлива на общую сумму более 80 млн грн. Работа по переводу объектов социальной сферы на альтернативные виды топлива позволила снизить потребление природного газа на 20%», - привел данные Алексей Белоцкий.Он также отметил, что в конце 2016 года завершили реализацию пилотного проекта по техническому перевооружению систем теплоснабжения всех объектов бюджетной сферы в Волчанском районе. Перевод на альтернативные виды топлива позволит сократить потребление природного газа на 0,5 млн кубометров в год.«Опыт, который мы получили, дает возможность мультиплицировать этот проект в других районах области в текущем году», - подчеркнул начальник Управления ТЭК.Алексей Белоцкий напомнил, что разработана и утверждена Программа повышения энергоэффективности, энергосбережения и уменьшения потребления энергоресурсов в Харьковской области на 2016 - 2022 годы.«Программа разработана с целью снижения энергоемкости производства продукции, оказания услуг и проведения работ по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; сокращения расходов на их использование в бюджетных учреждениях, - пояснил начальник управления. - В программе также рассмотрен потенциал развития ветроэнергетики, гелиоэнергетики, энергии биомассы, энергетический потенциал малых рек, энергетический потенциал окружающей среды. Расставлены приоритеты в развитии энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий по отраслям».