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ГПУ инициирует внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов

ГПУ инициирует внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов
Генеральная прокуратура Украины с целью установления легальности происхождения задекларированных средств инициирует проведение внеплановых проверок электронных деклараций 29 народных депутатов.
Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в ходе обработки электронной деклараций народных депутатов установлены факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

В частности, согласно имеющейся информации, один из народных депутатов в период с 2001-го по 2016 год получил доход в сумме 600 тыс. грн. Однако, согласно данным электронной декларации за 2015 год, ему принадлежат средства в размере почти 22 млн грн.

"Учитывая, что такие случаи не редкость, и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральная прокуратура Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировала проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины", - отметили в ГПУ.

Напомним, 9 декабря 2016 года в Генпрокуратуре заявили, что проверили декларации половины народных депутатов, в отношении 53-х из них материалы проверки направлены в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По состоянию на 12 января 2017 года детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларациях, касающихся действий 21 человека: шести народных депутатов, 11 судей, двух председателей районных государственных администраций, одного заместителя областного совета, одного руководителя центрального органа исполнительной власти.

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