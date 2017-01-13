Поможем маленькому Захару услышать маму

Захарчику требуется операция по вживлению кохлеарного импланта, и семья просит о помощи.
– Захарчик – очень долгожданный и желанный в семье ребенок, и мы были безумно счастливы, когда узнали, что у нас будет сыночек, – рассказывает мама малыша Марина Москвитина. – Поначалу он развивался как все дети, следил за нами взглядом, все понимал и мы даже подумать не могли, что у него проблемы со слухом. Но когда Захарчику исполнился годик, стали замечать, что он не произносит, как его ровесники, даже слоги и не реагирует на громкие звуки. В сурдологическом центре нам поставили страшный диагноз – двухсторонняя сенсоневральная глухота IV степени. Это известие стало для нас настоящим шоком. В семье хорошая наследственность, беременность и роды прошли хорошо, – откуда могла взяться эта болезнь? Врачи уверяют, что глухота — это не приговор, и если сделать кохлеарную имплантацию, мой сынок сможет быть полноценным человеком, будет слышать и развиваться.
Захар – любопытный непоседа, очень веселый и жизнерадостный, но мальчик совсем ничего не слышит. По словам Марины Москвитиной, операция ему нужна срочно: Захару 1,8 лет – важный период развития, когда дети произносят первые слова, утерян, и очень страшно упустить время, которое уже истекает. Медики советуют делать кохлеарную имплантацию до трех лет, чтобы ребенок мог слышать, говорить, догнать развитии своих сверстников и в дальнейшем нормально жить.
– Мы стали в очередь на госпрограмму по кохлеарной имплантации, но находимся под номером 289, и никто не знает, когда подойдет она. В 2016 году, например, были прооперированы всего два ребенка-очередника, – говорит Марина Москвитина. – Операция вне государственной очереди стоит больших денег — 756 тысяч гривен или около 26500 тысяч евро. Для семьи это неподъемная сумма. Мы начали сбор денег, но, к сожалению, он идет крайне медленно. За последние три месяца смогли собрать лишь около 2000 у.е. Как любая мама я хочу для сына только самого лучшего, чтоб он рос здоровым и счастливым, и мне очень жаль, что все в жизни упирается в деньги. Но у нас много добрых и неравнодушных людей, и я обращаюсь к ним за поддержкой. Я прошу помочь моему сыночку узнать этот мир, услышать, как поют птицы, шумят листья и сказать заветное слово – мама.
Помочь Захару можно, перечислив деньги на карту Приватбанка
5168 7572 3745 7058
. Москвитина Марина Юрьевна.
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