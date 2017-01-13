Общество

  • 131
    •  / 

Поможем маленькому Захару услышать маму

Поможем маленькому Захару услышать маму
Маленький житель Люботина Захар оказался в большой беде – малыш  полностью лишен слуха.
Захарчику требуется операция по вживлению кохлеарного импланта, и семья просит о помощи.

– Захарчик – очень долгожданный и желанный в семье ребенок, и мы были безумно счастливы, когда узнали, что у нас будет сыночек, – рассказывает мама малыша Марина Москвитина. – Поначалу он развивался как все дети, следил за нами взглядом, все понимал и мы даже подумать не могли, что у него проблемы со слухом. Но когда Захарчику исполнился годик, стали замечать, что он не произносит, как его ровесники, даже слоги и не реагирует на громкие звуки. В сурдологическом центре нам поставили страшный диагноз – двухсторонняя сенсоневральная глухота IV степени. Это известие стало для нас настоящим шоком. В семье хорошая наследственность, беременность и роды прошли хорошо, – откуда могла взяться эта болезнь? Врачи уверяют, что глухота — это не приговор, и если сделать кохлеарную имплантацию, мой сынок сможет быть полноценным человеком, будет слышать и развиваться.
Захар – любопытный непоседа, очень веселый и жизнерадостный, но мальчик совсем ничего не слышит. По словам Марины Москвитиной,  операция ему нужна срочно: Захару 1,8 лет –  важный период развития, когда дети произносят первые слова, утерян, и очень страшно упустить время, которое уже истекает. Медики советуют делать кохлеарную имплантацию до трех лет, чтобы ребенок мог слышать, говорить, догнать развитии своих сверстников  и в дальнейшем нормально жить.

– Мы стали в очередь на госпрограмму по кохлеарной имплантации, но находимся  под номером 289, и никто не знает, когда подойдет она. В 2016 году, например, были прооперированы всего два ребенка-очередника, – говорит Марина Москвитина. – Операция вне государственной очереди стоит больших денег — 756 тысяч гривен или около 26500 тысяч евро. Для семьи это неподъемная сумма. Мы начали сбор денег, но, к сожалению, он идет крайне медленно. За последние три месяца смогли собрать лишь около 2000 у.е. Как любая мама я хочу для сына только самого лучшего, чтоб он рос здоровым и счастливым, и мне очень жаль, что все в жизни упирается в деньги. Но у нас много добрых и неравнодушных людей, и я обращаюсь к ним за поддержкой. Я прошу помочь моему сыночку узнать этот мир, услышать, как поют птицы, шумят листья и сказать заветное слово – мама.

Помочь Захару можно, перечислив деньги на карту Приватбанка
5168 7572 3745 7058. Москвитина Марина Юрьевна.

Группа Вконтакте

Сайт помощи Захару

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6605 грн
100 USD 2766.92 грн
100 EUR 2949.82 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи