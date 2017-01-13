Общество

  • 169
    •  / 

«В помещении есть сейф, в котором лежат деньги. Их изъяли» — депутат облсовета от «Самопомощи»

«В помещении есть сейф, в котором лежат деньги. Их изъяли» — депутат облсовета от «Самопомощи»
«Я узнал о том, что произошел обыск на одном из предприятий города Харькова. При чем здесь я, казалось бы? Ну, произошел и произошел. Но искали одно предприятие, которое было связано со мной и с моим ФОТ. Со мной связались люди, к которым пришли с обыском. Они рассказали, что искали четко Бушковского».
Это интервью Виталия Бушковского — депутата Харьковского областного совета от фракции «Объединение «Самопомощь» для одного из каналов центрального телевидения, пишет «Справжня Варта». Так называемый «беспредел» налоговиков, судей и прокуратуры его обеспокоили после того, как в Государственной фискальной службы возникли вопросы относительно чистоты его бизнеса.

Согласно биографии депутата на официальном сайте «Объединение «Самопомощь» и на сайте Харьковского областного совета, после двух лет (2005-06) работы электромехаником на Южной железной дороги, в 2006-15 гг. будущий депутат вращается в руководящих кругах таких предприятий, как ООО Фрумтрейд, ООО «Полигон» и ОП «Лидия». После чего избирается в Харьковский областной совет, находясь в должности директора ООО «Оксвил».

По словам предпринимателя, в тот раз на обыск пришло сразу 25 человек, что дает ему основания увидеть в «безосновательно нарушенном уголовном производстве политическое преследование». Об этом он сообщил в интервью каналу «Следствие.Инфо».

Виталий Бушковский: «Сейчас готовят обращение в Генпрокурору (так понимаю, что местная ничего не сделает) и главе ГФС Украины Роману Насирову, с целью рассмотреть и сделать выводы персонально по Харьковской области, по тем людям, которые занимаются такими заказами» (из пресс конференции в KHARKIV Today, 30.11.2016).

Впрочем никаких официальных обвинений, ни от СБУ, ни прокуратуры, ни ГФС, «Вартой» в отношении депутата найдено не было. Однако, действительно, за неделю до пресс-конференции Виталия Бушковского на сайте Главного управления государственной фискальной службы в Харьковской области была размещена информация о проведенных обысках на одном из предприятий, которое платило зарплату «в конвертах».

«Во время досудебного расследования уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 212 и ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции установили, что одно из харьковских предприятий в течение 2015-2016 годов, скрывая фонд заработной платы, уклонилось от уплаты налога с доходов физических лиц как минимум в 748,8 тыс. грн.

Должностные лица указанной фирмы совместно с тремя предпринимателями, используя труд около 40 неоформленных в предусмотренном законом порядке лиц и платя им зарплату от 5000 грн. в месяц, наладили массовое производство женской одежды. Чтобы покрыть затраты на оплату труда, предприниматели реализовывали неучтенный товар за наличные средства без отражения проведенных операций по бухгалтерским и налоговым учетом».

Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины провели обыски на указанном предприятии. В ходе обыска обнаружили и изъяли компьютерную технику, черновые отчеты, документацию по выплате заработной платы и готовую продукцию. Кроме этого было обнаружено и изъято денежные средства на общую сумму в 102,3 тыс. долларов США».

Но здесь — никакого намека на причастность к деятельности указанного предприятия депутатов Харьковского областного совета, в частности Виталия Бушковского.

Согласно общедоступной информации, ООО «Оксвил», которое сейчас возглавляет депутат от фракции «Объединение «Самопомощь», также специализируется на изготовлении женской одежды.

Виталий Бушковский: «Одно из юрлиц — это было мое ЧП, то есть искали там меня. Но я к этому помещению не имею вообще никакого отношения».

Модератор: «А что там находится: магазины, склады?»

В.Б.: «Киевская, 15. Я не знаю, что там находится».
(Из пресс-конференции в KHARKIV Today, 30.11.2016)
Между тем именно по этому адресу было зарегистрировано ООО «Оксвил» и ОП «Лидия», в котором с 2012 по 2015 Бушковский был директором.

То есть, изображая из себя жертву политических заказов, предприниматель невольно вывел себя на чистую воду. Так получается, что это именно Виталий Бушковский — депутат Харьковского областного совета — причастен к бизнесу, который нанес государственному бюджету ущерб в 748,8 тыс. грн. и использовал труд как минимум 38 официально неоформленных работников.

Виталий Бушковский: «В помещении, которое принадлежит хозяину, есть сейф, в котором лежат деньги. Они их изымают. Это деньги не предприятия они искали, а хозяина дома. И теперь уже они очень не хотят их отдавать».

В Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области отказались комментировать заявления депутата Бушковского. «Варте» не предоставили ни сведений относительно круга лиц, причастных к выплате заработной платы в конвертах, ни более подробной информации о проведенных обысках, мотивируя это тем, что разглашение может навредить проведению досудебного расследования.

Поэтому следствие сейчас продолжается. И точно мы пока не можем знать, кому принадлежат изъятые во время обысков более 102 тысяч долларов: предпринимателю, выбирая между уплатой налогов и социальной незащищенностью своих рабочих, избрал собственную прибыль; или депутату, возможно, для отвода глаз, решил нанести правоохранительным органам первый удар?

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6605 грн
100 USD 2766.92 грн
100 EUR 2949.82 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи