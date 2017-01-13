«В помещении есть сейф, в котором лежат деньги. Их изъяли» — депутат облсовета от «Самопомощи» 13 января 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

«Я узнал о том, что произошел обыск на одном из предприятий города Харькова. При чем здесь я, казалось бы? Ну, произошел и произошел. Но искали одно предприятие, которое было связано со мной и с моим ФОТ. Со мной связались люди, к которым пришли с обыском. Они рассказали, что искали четко Бушковского».