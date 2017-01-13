«В помещении есть сейф, в котором лежат деньги. Их изъяли» — депутат облсовета от «Самопомощи»

Это интервью Виталия Бушковского — депутата Харьковского областного совета от фракции «Объединение «Самопомощь» для одного из каналов центрального телевидения, пишет «Справжня Варта»
. Так называемый «беспредел» налоговиков, судей и прокуратуры его обеспокоили после того, как в Государственной фискальной службы возникли вопросы относительно чистоты его бизнеса.
Согласно биографии депутата на официальном сайте «Объединение «Самопомощь»
и на сайте Харьковского областного совета
, после двух лет (2005-06) работы электромехаником на Южной железной дороги, в 2006-15 гг. будущий депутат вращается в руководящих кругах таких предприятий, как ООО Фрумтрейд, ООО «Полигон» и ОП «Лидия». После чего избирается в Харьковский областной совет, находясь в должности директора ООО «Оксвил».
По словам предпринимателя, в тот раз на обыск пришло сразу 25 человек, что дает ему основания увидеть в «безосновательно нарушенном уголовном производстве политическое преследование». Об этом он сообщил в интервью каналу «Следствие.Инфо».
Виталий Бушковский:
«Сейчас готовят обращение в Генпрокурору (так понимаю, что местная ничего не сделает) и главе ГФС Украины Роману Насирову, с целью рассмотреть и сделать выводы персонально по Харьковской области, по тем людям, которые занимаются такими заказами» (из пресс конференции в KHARKIV Today, 30.11.2016).
Впрочем никаких официальных обвинений, ни от СБУ, ни прокуратуры, ни ГФС, «Вартой» в отношении депутата найдено не было. Однако, действительно, за неделю до пресс-конференции Виталия Бушковского на сайте Главного управления государственной фискальной службы в Харьковской области была размещена информация о проведенных обысках
на одном из предприятий, которое платило зарплату «в конвертах».
«Во время досудебного расследования уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 212 и ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции установили, что одно из харьковских предприятий в течение 2015-2016 годов, скрывая фонд заработной платы, уклонилось от уплаты налога с доходов физических лиц как минимум в 748,8 тыс. грн.
Должностные лица указанной фирмы совместно с тремя предпринимателями, используя труд около 40 неоформленных в предусмотренном законом порядке лиц и платя им зарплату от 5000 грн. в месяц, наладили массовое производство женской одежды. Чтобы покрыть затраты на оплату труда, предприниматели реализовывали неучтенный товар за наличные средства без отражения проведенных операций по бухгалтерским и налоговым учетом».
Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины провели обыски на указанном предприятии. В ходе обыска обнаружили и изъяли компьютерную технику, черновые отчеты, документацию по выплате заработной платы и готовую продукцию. Кроме этого было обнаружено и изъято денежные средства на общую сумму в 102,3 тыс. долларов США»
.
Но здесь — никакого намека на причастность к деятельности указанного предприятия депутатов Харьковского областного совета, в частности Виталия Бушковского.
Согласно общедоступной информации, ООО «Оксвил», которое сейчас возглавляет депутат от фракции «Объединение «Самопомощь», также специализируется на изготовлении женской одежды.
Виталий Бушковский:
«Одно из юрлиц — это было мое ЧП, то есть искали там меня. Но я к этому помещению не имею вообще никакого отношения».
Модератор:
«А что там находится: магазины, склады?»
В.Б.:
«Киевская, 15. Я не знаю, что там находится».
(Из пресс-конференции в KHARKIV Today, 30.11.2016)
Между тем именно по этому адресу было зарегистрировано ООО «Оксвил» и ОП «Лидия», в котором с 2012 по 2015 Бушковский был директором.
То есть, изображая из себя жертву политических заказов, предприниматель невольно вывел себя на чистую воду. Так получается, что это именно Виталий Бушковский — депутат Харьковского областного совета — причастен к бизнесу, который нанес государственному бюджету ущерб в 748,8 тыс. грн. и использовал труд как минимум 38 официально неоформленных работников.
Виталий Бушковский:
«В помещении, которое принадлежит хозяину, есть сейф, в котором лежат деньги. Они их изымают. Это деньги не предприятия они искали, а хозяина дома. И теперь уже они очень не хотят их отдавать».
В Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области отказались комментировать заявления депутата Бушковского. «Варте» не предоставили ни сведений относительно круга лиц, причастных к выплате заработной платы в конвертах, ни более подробной информации о проведенных обысках, мотивируя это тем, что разглашение может навредить проведению досудебного расследования.
Поэтому следствие сейчас продолжается. И точно мы пока не можем знать, кому принадлежат изъятые во время обысков более 102 тысяч долларов: предпринимателю, выбирая между уплатой налогов и социальной незащищенностью своих рабочих, избрал собственную прибыль; или депутату, возможно, для отвода глаз, решил нанести правоохранительным органам первый удар?