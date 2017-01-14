В Харькове массово закрывается мелкий бизнес

Придется переучиваться на слесаря

По данным центра занятости, наиболее востребованными и финансово привлекательными профессиями на Харьковщине по-прежнему остаются высококвалифицированные рабочие: слесари, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики, водители, рабочие по ремонту электрооборудования, операторы станков с программным управлением, строители разных специальностей (маляры, каменщики). Пользуются спросом также инженеры, программисты, технологи.

В Центре занятости готовы к наплыву безработных

Можно ли прожить на пособие?

Только цифры

С 1 января 2017 года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (ЕСВ), в том числе и не имеющим дохода, то есть «спящим».



Так, размер взноса для предпринимателей первой группы (работают на рынке или не используют труд нанятых сотрудников) – 22% от минимальной зарплаты, или 352 грн. в месяц. Предприниматели второй и третьей групп (до 10 сотрудников и выручка до 300 тыс. грн. или физлицо-предприниматель с выручкой до пяти миллионов гривен) – 704 грн. До этого предприниматели должны были платить ЕСВ и 5% от дохода только в том случае, если вели предпринимательскую деятельность.



Вместе с тем ужесточились санкции к работодателям. Так, за каждого неоформленного официально сотрудника работодателю грозит штраф в размере 96000 тыс. грн. (раньше было 48000 грн.). За недопуск инспектора на предприятие – 320 тыс. грн. (раньше такой санкции не было).

– По данным на 6 января в Харькове и области свернули бизнес 12400 предпринимателей, сейчас эта цифра приближается к 30 тысячам, – говорит председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. – Причем закрываются не только «спящие» ФЛП, но и те, кто работает: 2-я и 3-я группы, ведь с каждой зарплаты им необходимо теперь платить 41,5% налогов. Например, у нас в Ассоциации есть ветеран АТО, который занимался заточкой ножей. Он закрыл две свои точки, уволив двух наемных работников. Теперь оказывает услуги на дому. Особенно сказались новации на предпринимателях, занятых сезонной работой. Так, например, закрывается предприниматель, который занимался разведением кур, потому что доход он получает только весной, летом и осенью, а с ноября по апрель – ноль. Он уже распродал своих кур. Еще один пример – частный предприниматель, занимающийся выращиванием свиней. Он сейчас живым весом свиней продал – до весны дохода не будет. На многих «оставшихся в живых» предприятиях и организациях после Нового года затеяли оптимизацию в целях экономии – штат сотрудников существенно сокращают или переводят в разряд «неофициальных». В целом полная статистика появится по окончании месяца.Казалось бы, хоть бюджетники должны выиграть от повышения минималки. Однако и у них не все гладко.– Есть данные, что в бюджетных учреждениях (в частности медицинских) сотрудников массово переводят на 0,25, 0,5, 0,75 ставки. В этом случае меньше платить налога на доходы физлиц и военного сбора. На некоторых предприятиях отправили работников в отпуск за свой счет до 16 января, – говорит Александр Чумак. – Кроме того, повышение минималки привело к уравниловке. Например, у начальника налоговой ставка 3500 гривен, и с 1 января она осталась прежней. Зато минимальная зарплата обслуживающего персонала (той же уборщицы) поднялась до 3200 гривен. И получается, что начальник получает чуть-чуть больше, чем обслуживающий персонал. Где справедливость?О предпринимателях, воюющих в АТО, в Минсоцполитики, по словам Александра Чумака, вообще забыли.– ФЛПы, которые служат в АТО, не успели закрыться, поскольку не могут бросить оружие и мчаться прекращать свою предпринимательскую деятельность. И с января им придется платить взносы со своего военного довольствия. Это нонсенс – ведь человек служит. Сколько таких людей – статистики пока тоже нет, – отмечает он.А на более крупных предприятиях идут сокращения. По сравнению с январем прошлого года в первый месяц 2017-го в центры занятости уже обратились в два раза больше человек. В связи с изменениями в налоговом законодательстве и выросшей вдвое минимальной заработной платой бизнес сворачивается по всей Украине.Все это чревато огромной «дырой» как в местных и государственном бюджетах, так и Пенсионного фонда, прогнозирует председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.– Остаются два варианта – печатание денег и кредит, – говорит эксперт. – Ведь после закрытия все ФЛП и уволенные работники обратятся в центр занятости за пособием. А следом за этим – за субсидией. Это дополнительные расходы из госбюджета.– Учитывая, что с начала января 2017 года было всего восемь рабочих дней, тем более послепраздничных, то сравнивать их с декабрем 2016 года не совсем корректно, – говорит замдиректора Харьковского регионального центра занятости Анатолий Толстых. – Если же сопоставить январь 2016-го и январь 2017-го, то численность зарегистрированных увеличилась почти в два раза: с 1124 человек до 2038, – говорит он.Но специалисты ЦЗ к ажиотажному спросу на услуги готовы.– Сколько бы людей ни обратилось – со всеми будем работать. Когда был кризис в 2008 году, мы и до ночи принимали, и по выходным работали, – говорит Анатолий Толстых.К тому же с 13 января 2017 года заработал новый электронный сервис – на прием к специалисту центра занятости можно записаться по интернету.В сравнении с нынешним уровнем жизни сумма пособия слишком мала, чтобы человек мог протянуть. Поэтому люди, конечно же, будут искать новую работу. А посему, считают в ЦЗ, существенной бреши в госбюджете безработные не пробьют.– При начислении пособия по безработице привязки к минимальной заработной плате нет – учитывается зарплата за предыдущие 12 месяцев. Эти данные получаем из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, – говорит Анатолий Толстых.Не секрет, что многих на предприятиях оформляли на минимальную заработную плату (с чем, собственно, собиралось активно бороться правительство). С 1 января по 30 апреля она равнялась 1378 грн, с 1 мая по 13 ноября – 1450 грн, с 1 декабря – 1600 грн. В центре занятости для выплат суммируют зарплату за год и делят на 12 месяцев, получая среднюю за месяц. Далее застрахованные лица, которые 26 недель платили страховые взносы и работали не меньше 12 месяцев, получают пособие в зависимости от страхового стажа: до двух лет — 50% от средней зарплаты; от двух до шести лет — 55%; от шести до десяти — 60%; более десяти лет — 70%. На размер пособия также влияет продолжительность выплат: первые 90 календарных дней — 100%; в течение следующих 90 дней — 80%. Минимальное пособие по безработице для незастрахованных – 544 грн, для застрахованных – 1160 грн.В то же время на размер пособия может повлиять статья, по которой человек был уволен.– При увольнении по соглашению сторон выплаты начинаются с восьмого календарного дня после регистрации в Центре занятости. Если человек уволился по собственному желанию без уважительной причины – с 91-го календарного дня после регистрации. Физлицам-предпринимателям, которые закрыли предпринимательскую деятельность, но до этого платили взносы, также будут начислять с восьмого дня регистрации в центре занятости, – уточняет Анатолий Толстых.Однако пособие по безработице не предоставляется людям старше 35 лет, не имеющим страхового стажа.