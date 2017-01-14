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Площадь Свободы в Харькове остается местом баталий

Площадь Свободы в Харькове остается местом баталий
Площадь Свободы в Харькове остается местом баталий Харьковские общественники уверены, что конкурс на эскиз-идею памятного знака на площади Свободы проходит с нарушениями законодательства. 
Баталии, какую замену найти бывшему памятнику Ленину на площади Свободы, продолжаются.

Активисты общественных организаций «Харьковский антикоррупционный центр», «Городские реформы», «Критическое мышление» подали иск в административный суд, чтобы отменить решение исполкома Харьковского горсовета «О проведении открытого архитектурного блиц-конкурса на эскиз-идею памятного знака на площади Свободы в  Харькове».

– В Украине четко регламентирован порядок проведения подобных конкурсов, – говорит юрист Елена Купина. – В решении исполкома, которое мы обжалуем, есть большое количество нарушений этих нормативно-правовых актов. Например, блиц-конкурс оглашается, только когда есть сложная проблема, причем ее суть должна быть прописана в условиях конкурса. Во-вторых, открытый конкурс должен длиться не менее четырех месяцев, а не два месяца три недели, как в блиц-конкурсе на эскиз-идею памятного знака на площади Свободы в  Харькове. В-третьих, открытый конкурс не может быть одновременно открытым и блиц. Кроме того, в решении исполкома не указан вид конкурса – местный, национальный или международный.

Елена Купина считает, что такая неточность не только недопустима – она дискриминирует художников из других городов Украины, которые тоже хотят в нем поучаствовать. По мнению юриста, в решении не прописан порядок общественного обсуждения этого проекта и порядок публикации конкурсных работ.

– Еще одно нарушение – конкурс решено проводить на благотворительных началах, хотя в законодательстве прописано, что для архитектурных конкурсов обязательно устанавливаются премии. Поэтому архитектурный конкурс по определению не может быть благотворительным, – уверяет Елена Купина. – Если нет денег, их нужно искать либо вообще не проводить конкурс.

Решение проблемы активисты видят в отмене блиц-конкурса и проведении прозрачного международного конкурса.

– Главная причина, почему городские власти не хотят проводить международный конкурс, – в бюджете 2016 года не заложены на него деньги, – говорит глава ОО «Городские реформы» Александра Нарыжная. – Мы подготовили бюджет проекта, который составляет около 2 млн грн. и хотим объявить сбор средств на него. В проекте будут учтены все требования законодательства, в частности хорошие гонорары победителям в сумме около 20 тысяч евро за первое место. Такие гонорары позволят привлечь к участию в конкурсе всемирно известные архитектурные фирмы, и мы уже начали переговоры с международными фондами.

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