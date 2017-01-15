«Почетный» гражданин Харькова не может въехать в Украину

В Харьковском горсовете считают, что поддержка им аннексии Крыма и применения российскими войсками оружия в Донбассе – не повод лишать мецената почетного звания.

Звание «Почетный гражданин Харькова» член комитета Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности Александр Шишкин получил 6 августа 2014 года. Как аргументировали тогда в Харьковской мэрии – за развитие духовности города и повышение его статуса на международной арене.— Компания Шишкина участвовала в финансировании строительства храма Жен-мироносиц в Харькове, также он поддерживал строительство памятника Харько, — говорит член правления Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин. — Поэтому его кандидатуру, а также кандидатуру председателя совета директоров ОАО «МосСітіГрупп» россиянина Павла Фукса (он тоже получил аналогичное звание) внесла Украинская Православная церковь Московского патриархата.Горсовет проголосовал за этих людей несмотря на то, что пятью месяцами ранее Александр Шишкин приложил руку к дестабилизации ситуации в Украине.— В марте 2014 года, когда Государственный совет Российской Федерации голосовал за разрешение использования вооруженных сил Российской Федерации в Украине, на заседании он не был, но позже в своем протокольном решении попросил засчитать его голос «за», — говорит Евгений Лисичкин. — А через несколько дней на заседании совета Российской Федерации Шишкин проголосовал за аннексию Крыма и присоединение полуострова к России.Но, как оказалось, недовольные решением властей все же нашлись. В тот же день, когда горсовет присвоил россиянину почетное звание, министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Верховной Рады принять решение относительно действий Харьковского горсовета. А тогдашний прокурор Харькова Евгений Попович подал иск в суд о признании незаконным решения горсовета и требованием об его отмене.— 28 августа 2014 года Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора, — говорит антикоррупционер. — Однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. При рассмотрении дела в Высшем административном суде была изменена подсудность, и дело направили для нового рассмотрения в Дзержинский райсуд Харькова, где оно было зарегистрировано 1 августа 2016 года.10 января 2017 года в Дзержинском райсуде состоялось первое заседание по этому делу.— Прокуратура настаивает на том, что голос Александра Шишкина на заседаниях Государственного совета РФ повлиял на потерю суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорит активист. — Горсовет, в свою очередь, защищает свое решение, аргументируя тем, что якобы голосование Шишкина не противоречит ни одному закону Украины. Заседание длилось два часа. Думаем, что на следующем приблизимся к какому-то итогу. Но когда состоится второе заседание, пока неизвестно.Между тем городской глава Геннадий Кернес против отмены звания «почетный» Шишкину.— Решение было принято на сессии Харьковского городского совета, предварительно была комиссия по согласованию вопроса. Здесь никто никого не прикрывает, а вопрос заключается в человеческих отношениях, — накануне Нового года прокомментировал ситуацию журналистам мэр.К слову, в сентябре 2015 года СНБО Украины включил Александра Шишкина в список лиц, в отношении которых Украина ввела санкции, в частности, запрет на въезд и ведение бизнеса.