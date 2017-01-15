Харьков

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В харьковской мэрии обещают рассмотреть петицию о переименовании проспекта

В харьковской мэрии обещают рассмотреть петицию о переименовании проспекта
В харьковской мэрии обещают рассмотреть петицию о переименовании проспекта Электронная петиция на сайте горсовета с просьбой переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего в АТО харьковчанина Мирослава Мислы набрала 5350 голосов.
Поддержит ли мэр инициативу харьковчан — станет известно через несколько дней.

На фронт 24-летний выпускник исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина Мирослав Мисла ушел добровольцем летом 2014 года. Воевал под Донецким аэропортом, у села Пески, на Луганщине. Именно здесь, вблизи села Крымское, произошел его последний бой. 2 октября 2016 года сердце парня перестало биться — осколок мины попал в спину, он умер в карете скорой помощи. 

В последний путь бойца 93 ОМБ, командира механизированного взвода Мирослава Мислу проводили 4 октября. Похоронен герой в родном селе Волохов Яр на Харьковщине.

А через месяц — 3 ноября 2016 года на сайте горсовета появилась петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда в честь Мирослава Мислы.
 
— В городе еще остался объект топонимики, подпадающий под действие закона о декоммунизации — пр. Героев Сталинграда, — написал автор петиции Вадим Поздняков. — Предлагаю переименовать его в честь Мирослава Мислы — выпускника ХНУ им. В. Н. Каразина.

За 71 день петиция набрала на три с половиной сотни больше положенных голосов — 5354.

— Петицию передали мэру 13 января, — сообщили в пресс-центре горсовета. — О своем решении он должен сообщить 23 января.

К слову, героем Мирослав Мисла стал не только для Харьковщины, но и всей Украины. 12 октября 2016 года президент Украины указом №442/2016 наградил Мирослава Мислу орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).

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