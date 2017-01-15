Харьков

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В Харькове балерина довела режиссера

В Харькове балерина довела режиссера
В Харькове балерина довела режиссера Харьковский театр для детей и юношества и Харьковская хореографическая школа решились на интересный творческий эксперимент.
Артисты драматического театра приняли решение сыграть на одной сцене. Накануне Нового года на сцене ХТДЮ был впервые показан спектакль «Златовласка», который после премьерных показов войдет в репертуар театра.

Дети мужественно выдержали репетиции


— «Златовласка» — первый совместный проект нашего театра с Харьковской хореографической школой, — рассказывает директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович. — Идея о совместном проекте витала и у директора хореографической школы Натальи Ржевской, и у главного режиссера нашего театра Александра Ковшуна еще до того, как он к нам пришел. Конечно, гораздо проще было бы сделать спектакль, в котором работают только артисты театра, но если не браться за сложные проекты, не пробовать ставить творческие эксперименты, зачем заниматься искусством? В «Златовласке» играют маленькие детки, и смотреть на репетициях их работу было одно умиление. Они безумно талантливы, интересны, ответственны, потому что с очень юных лет занимаются творчеством. Маленькие танцоры очень трудоспособны: скорее, непростой ритм подготовки к спектаклю сложно давался родителям, а юные балерины мужественно выдержали сложный репетиционный период: репетиции проходили в хореографической школе, а генеральные – на нашей сцене. 

Спектакль «Златовласка» стал дебютом работы балетного театра с драматическими актерами, рассказывает директор Харьковской хореографической школы, директор и художественный руководитель Детского балетного театра заслуженный деятель искусств Украины Наталья Ржевская. Маленькие танцовщики не только впервые показали себя на сцене театра, но и стали участниками зрелищной постановки с элементами шоу: «Златовласка» соединила в себе драматическую игру, балет, музыку и пение. В частности для визуализации в спектакле задействовали видео, и юные танцоры будто появляются из проекции.

— Спектакль сделан в новом формате и сначала мы даже не представляли, как это может быть, но потом увлеклись работой, и, по-моему, она получилась удачной, — говорит Наталья Ржевская. — Участие детского балета в спектакле я считаю очень важным. Атмосфера театра раскрывает творческие способности человека, делает его свободным, как ни одна другая: когда ребенок проходит через сцену, у него возникает совершенно другое восприятие мира, воспитание чувств. В этом спектакле много глубоких философских мыслей, и в частности, о том, что весь окружающий нас мир разумен, и наши дети услышали голоса животных: они играют прелестные образы муравьишек, собачек, гусей, коней. В спектакле в трех составах задействовано около 50 детей, самой младшей танцовщице 7 лет. Нам пришлось много работать: все дети учатся в общеобразовательной школе, а нам нужно работать в режиме театра. Но школа пошла нам навстречу, и сводные репетиции у нас получились. С момента премьеры уже прошло 12 спектаклей «Златовласки». Мы очень рады нашему сотрудничеству: «Златовласка» — это новое дыхание.

Перед юными балеринами поставили актерские задачи


– Главная задача танцовщика балетного и хореографического номера — передать образ, а техника исполнения — это уже вторично. По сути, подготовка хореографического театра к спектаклю от традиционных репетиций не отличалась, — говорит один из постановщиков спектакля «Златовласка» хореограф Детского балетного театра Александра Бровко. – В рамках драматического спектакля актерское мастерство маленьких танцовщиц выходило на самый первый план.

Выйдя на сцену драмтеатра, юные грации не растерялись.

— Для наших детей выступление — всегда праздник, они относились к работе над спектаклем с большим трепетом, им было очень интересно и любопытно, — уверен хореограф. — Им очень понравилось выступать в ТЮЗе. Мы играли по два спектакля в день, но дети говорят, что готовы давать даже по четыре-пять спектаклей в день. 

Кроме того, маленькие балерины очень сдружились с актерами, в том числе с исполнителем роли Короля, рассказывает Александра Бровко. По спектаклю Король — злющий персонаж, но малыши-танцовщицы быстро раскусили, что злюку играет очень доброжелательный актер, и любят с колоритным героем фотографироваться.

Вороненок выполнил задание на все сто


Одна из участниц спектакля – восьмилетняя воспитанница хореграфической школы Майя Маглакелидзе.

— Майя танцует в «Златовласке» Вороненка, — рассказывает о маленькой исполнительнице Александра Бровко. — По заданию режиссера воронята были выброшены из гнезда, оказались на грани гибели, а Иржик их спас. Передо мной режиссер поставил задачу воплотить в хореографии жалостливые образы, чтобы зрителю захотелось плакать. Майя — тонкая и переживательная девочка, во время подготовки она основательно подошла к своей роли — посмотрела фильм «Златовласка», прочитала сказку. Этот образ ей очень удался: когда девочка в первый раз танцевала на репетиции, на ее работу смотрел сам режиссер — со слезами на глазах, а артисты даже зааплодировали.

Маленькая балерина своей работой тоже довольна.

— Думаю, Вороненок у меня получился. Я представляла себе, что с Вороненком что-то случилось, и делала такое лицо, будто я страдаю на самом деле. Внутри я тоже страдала, но чуть-чуть, — делится секретами актерского мастерства Майя Маглакелидзе. — Мне очень понравилось играть в спектакле: костюмы, красивая музыка, моя роль. А еще я познакомилась с актерами театра.

На вопрос, каких персонажей еще хотелось бы сыграть в спектакле, Майя признается: ей очень-очень дорог ее Вороненок, но хотелось бы еще сыграть Паука, Муху, Иржи, Короля, Королеву, Златовласку и сказочных существ эльфов. А еще Майя мечтает станцевать в очередном проекте ТЮЗа.

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