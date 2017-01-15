В Харькове балерина довела режиссера

Артисты драматического театра приняли решение сыграть на одной сцене. Накануне Нового года на сцене ХТДЮ был впервые показан спектакль «Златовласка», который после премьерных показов войдет в репертуар театра.
Дети мужественно выдержали репетиции
— «Златовласка» — первый совместный проект нашего театра с Харьковской хореографической школой, — рассказывает директор Харьковского театра для детей и юношества Андрей Гапанович
. — Идея о совместном проекте витала и у директора хореографической школы Натальи Ржевской, и у главного режиссера нашего театра Александра Ковшуна еще до того, как он к нам пришел. Конечно, гораздо проще было бы сделать спектакль, в котором работают только артисты театра, но если не браться за сложные проекты, не пробовать ставить творческие эксперименты, зачем заниматься искусством? В «Златовласке» играют маленькие детки, и смотреть на репетициях их работу было одно умиление. Они безумно талантливы, интересны, ответственны, потому что с очень юных лет занимаются творчеством. Маленькие танцоры очень трудоспособны: скорее, непростой ритм подготовки к спектаклю сложно давался родителям, а юные балерины мужественно выдержали сложный репетиционный период: репетиции проходили в хореографической школе, а генеральные – на нашей сцене.
Спектакль «Златовласка» стал дебютом работы балетного театра с драматическими актерами, рассказывает директор Харьковской хореографической школы, директор и художественный руководитель Детского балетного театра заслуженный деятель искусств Украины Наталья Ржевская. Маленькие танцовщики не только впервые показали себя на сцене театра, но и стали участниками зрелищной постановки с элементами шоу: «Златовласка» соединила в себе драматическую игру, балет, музыку и пение. В частности для визуализации в спектакле задействовали видео, и юные танцоры будто появляются из проекции.
— Спектакль сделан в новом формате и сначала мы даже не представляли, как это может быть, но потом увлеклись работой, и, по-моему, она получилась удачной, — говорит Наталья Ржевская. — Участие детского балета в спектакле я считаю очень важным. Атмосфера театра раскрывает творческие способности человека, делает его свободным, как ни одна другая: когда ребенок проходит через сцену, у него возникает совершенно другое восприятие мира, воспитание чувств. В этом спектакле много глубоких философских мыслей, и в частности, о том, что весь окружающий нас мир разумен, и наши дети услышали голоса животных: они играют прелестные образы муравьишек, собачек, гусей, коней. В спектакле в трех составах задействовано около 50 детей, самой младшей танцовщице 7 лет. Нам пришлось много работать: все дети учатся в общеобразовательной школе, а нам нужно работать в режиме театра. Но школа пошла нам навстречу, и сводные репетиции у нас получились. С момента премьеры уже прошло 12 спектаклей «Златовласки». Мы очень рады нашему сотрудничеству: «Златовласка» — это новое дыхание.
Перед юными балеринами поставили актерские задачи
– Главная задача танцовщика балетного и хореографического номера — передать образ, а техника исполнения — это уже вторично. По сути, подготовка хореографического театра к спектаклю от традиционных репетиций не отличалась, — говорит один из постановщиков спектакля «Златовласка» хореограф Детского балетного театра Александра Бровко. – В рамках драматического спектакля актерское мастерство маленьких танцовщиц выходило на самый первый план.
Выйдя на сцену драмтеатра, юные грации не растерялись.
— Для наших детей выступление — всегда праздник, они относились к работе над спектаклем с большим трепетом, им было очень интересно и любопытно, — уверен хореограф. — Им очень понравилось выступать в ТЮЗе. Мы играли по два спектакля в день, но дети говорят, что готовы давать даже по четыре-пять спектаклей в день.
Кроме того, маленькие балерины очень сдружились с актерами, в том числе с исполнителем роли Короля, рассказывает Александра Бровко. По спектаклю Король — злющий персонаж, но малыши-танцовщицы быстро раскусили, что злюку играет очень доброжелательный актер, и любят с колоритным героем фотографироваться.
Вороненок выполнил задание на все сто
Одна из участниц спектакля – восьмилетняя воспитанница хореграфической школы Майя Маглакелидзе.
— Майя танцует в «Златовласке» Вороненка, — рассказывает о маленькой исполнительнице Александра Бровко. — По заданию режиссера воронята были выброшены из гнезда, оказались на грани гибели, а Иржик их спас. Передо мной режиссер поставил задачу воплотить в хореографии жалостливые образы, чтобы зрителю захотелось плакать. Майя — тонкая и переживательная девочка, во время подготовки она основательно подошла к своей роли — посмотрела фильм «Златовласка», прочитала сказку. Этот образ ей очень удался: когда девочка в первый раз танцевала на репетиции, на ее работу смотрел сам режиссер — со слезами на глазах, а артисты даже зааплодировали.
Маленькая балерина своей работой тоже довольна.
— Думаю, Вороненок у меня получился. Я представляла себе, что с Вороненком что-то случилось, и делала такое лицо, будто я страдаю на самом деле. Внутри я тоже страдала, но чуть-чуть, — делится секретами актерского мастерства Майя Маглакелидзе. — Мне очень понравилось играть в спектакле: костюмы, красивая музыка, моя роль. А еще я познакомилась с актерами театра.
На вопрос, каких персонажей еще хотелось бы сыграть в спектакле, Майя признается: ей очень-очень дорог ее Вороненок, но хотелось бы еще сыграть Паука, Муху, Иржи, Короля, Королеву, Златовласку и сказочных существ эльфов. А еще Майя мечтает станцевать в очередном проекте ТЮЗа.