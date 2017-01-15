Советы от ВХ

  • 129
    •  / 

При нулевой температуре лед особенно скользкий

При нулевой температуре лед особенно скользкий
Сейчас из-за гололеда в нашей области масса страшных ДТП со случаями гибели людей. Я каждый день уговариваю сына оставить машину в гараже до весны, но он все равно садится за руль. Пожалуйста, поинтересуйтесь у специалистов, какие меры предосторожности можно принять.
Светлана Богдановна
– Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной – в 70%, – отвечает  начальник отдела охраны труда ХНМУ Сергей Бусловский. – Поэтому в зимний период от водителей и пешеходов требуется повышенное внимание к мерам собственной безопасности и безупречное соблюдение правил дорожного движения. Лед бывает разным. Самым скользким он становится при температуре около 0°С. При температуре ниже 20°С он уже не такой скользкий, так как на нем нет воды. Обледенение может быть сплошным на большой протяженности трассы или на небольших участках, причем обычно границами гололеда бывают придорожные постройки, поэтому в этих местах следует ожидать изменения состояния поверхности дороги. Если вы выехали на гололед, главное – не теряйтесь, а помните основные правила безопасного движения в этих условиях. Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы. Помните, что сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую и необдуманного поспешного обгона. Самой актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции – это дает возможность беспрепятственной остановки и торможения. Для того чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя движущегося позади автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП.

По данным Сергея Бусловского, больше половины дорожно-транспортных происшествий связаны с наездами на пешеходов. Поэтому водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь, обязаны переходить максимально осторожно в специально установленных для этого местах.

Пешеходам не помешает осторожность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что стоящие у самого бордюра пешеходного перехода или прогуливающиеся у края проезжей части пешеходы очень рискуют попасть под автомобиль. Это опасно всегда, уверяют спасатели, а на скользких дорогах особенно: во-первых, в гололед легко соскользнуть с тротуара на проезжую часть и попасть под автомобиль, а кроме того, сам автомобиль может заехать по скользкой дороге на тротуар. А еще специалисты ГСУ ЧС просят пешеходов помнить, что в гололед значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед движущимся автомобилем может привести к увечьям, а возможно, и к гибели.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6605 грн
100 USD 2766.92 грн
100 EUR 2949.82 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи