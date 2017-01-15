При нулевой температуре лед особенно скользкий

Сейчас из-за гололеда в нашей области масса страшных ДТП со случаями гибели людей. Я каждый день уговариваю сына оставить машину в гараже до весны, но он все равно садится за руль. Пожалуйста, поинтересуйтесь у специалистов, какие меры предосторожности можно принять.

Светлана Богдановна

Пешеходам не помешает осторожность

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что стоящие у самого бордюра пешеходного перехода или прогуливающиеся у края проезжей части пешеходы очень рискуют попасть под автомобиль. Это опасно всегда, уверяют спасатели, а на скользких дорогах особенно: во-первых, в гололед легко соскользнуть с тротуара на проезжую часть и попасть под автомобиль, а кроме того, сам автомобиль может заехать по скользкой дороге на тротуар. А еще специалисты ГСУ ЧС просят пешеходов помнить, что в гололед значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед движущимся автомобилем может привести к увечьям, а возможно, и к гибели.

– Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, и косвенной – в 70%, – отвечает начальник отдела охраны труда ХНМУ Сергей Бусловский. – Поэтому в зимний период от водителей и пешеходов требуется повышенное внимание к мерам собственной безопасности и безупречное соблюдение правил дорожного движения. Лед бывает разным. Самым скользким он становится при температуре около 0°С. При температуре ниже 20°С он уже не такой скользкий, так как на нем нет воды. Обледенение может быть сплошным на большой протяженности трассы или на небольших участках, причем обычно границами гололеда бывают придорожные постройки, поэтому в этих местах следует ожидать изменения состояния поверхности дороги. Если вы выехали на гололед, главное – не теряйтесь, а помните основные правила безопасного движения в этих условиях. Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы. Помните, что сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую и необдуманного поспешного обгона. Самой актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции – это дает возможность беспрепятственной остановки и торможения. Для того чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя движущегося позади автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП.По данным Сергея Бусловского, больше половины дорожно-транспортных происшествий связаны с наездами на пешеходов. Поэтому водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь, обязаны переходить максимально осторожно в специально установленных для этого местах.