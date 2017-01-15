Ради украшений харьковчанка покусилась на пиджак мужа

Но харьковский художник Виктория Калашник придумала оригинальные елки, которые могут украшать дом из года в год, не расставаясь с хозяевами.
Новогодние елочки могут вырасти из обычных ключей
Одна из елок Виктории Калашник представляет собой фантастическое деревце, созданное из десятков обычных разнокалиберных дверных ключей. Идея создать такую композицию возникла спонтанно, и дизайнер, которая до этих пор работала с разными материалами и никогда не занималась сваркой металла, взялась еще и за эту работу. Как-то Виктория зашла в мастерскую, где ее муж — дизайнер Игорь Калашник — занимался созданием работ из металлических фрагментов.
— Я решила тоже попробовать. Сначала сварила стул из металлических прутиков, — вспоминает Виктория Калашник. — Стул получился необычным — узорчатым и ажурным, очень похожим на трон. На этом стуле мы с удовольствием сидим сами и приглашаем посидеть на нем друзей. Затем случайно было создано другое изделие. Накануне Нового года оказалось, что в доме нет елки, и мы с мужем решили: «А почему бы и нет?». На глаза попались ключи, я начала экспериментировать: компоновать, сваривать между собой – и получилась такая елка. Так я стала еще и сварщиком — благо, у моего папы в гараже есть лишние обрезки металла и другой лом.
Вторая фантастическая елочка была сварена из фрагментов поломанных дисков пилы, зубчики которых напомнили дизайнеру хвою. Третья композиция появилась на свет из металлических прутиков, причем художница украсила ее уникальными игрушками — бабочками из натуральной кожи.
Художница видит образы даже в луже
Одна из фишек Виктории Калашник — украшения.
— Украшения — это моя страсть. Я родом из Донецка, и у нас было не очень принято носить что-то необычное — возможно, играли роль какие-то стереотипы и пережитки советского прошлого, но еще в детстве мне советовали не выделяться, — делится Виктория Калашник. — Я поймала себя на мысли, что люблю необычные вещи — уже тогда у меня была страсть к чему-то нестандартному. Когда меня научили вышивать, я любила необычную вышивку. Бабушка научила меня вязать — и я связала себе сумочку, которую, к слову, мне тоже не разрешали носить, но я все равно ее носила. Позже я делала украшения — браслеты, серьги, колье, броши — из самых разных материалов: не только вышивала их или вязала, но и создавала из природных материалов — например, из сглаженных морем стеклышек, из проволоки, из лесных коряг. У меня были и украшения из угля (мы привезли с собой из Донецка): эти изделия были крупными, но очень эффектными.
Как Виктории удается разглядеть будущее произведение искусства даже в самых малопривлекательных предметах, которые в прямом смысле валяются под ногами?
— Это происходит спонтанно: я художница, поэтому во всем вижу образы, в том числе и в луже, — улыбается она.
Художница покусилась даже на пиджак мужа
Полгода назад Виктория Калашник начала вышивать украшения, причем снова нетрадиционные: куски фетра на цепочках, на которых мулине и бисером выведены необычные рисунки — забавные пляшущие человечки, пряничные узоры.
— В коллекции украшений у меня есть и цветочная серия, — рассказывает Виктория Калашник. — Я очень люблю большие цветастые платки, которые мне достались от бабушки, и с радостью их ношу. Как-то я посмотрела на узоры на платках, на то, как они переплетаются, и наверное, с этого и началась еще одна моя страсть: мне понравилось их вышивать, а потом меня понесло, и я сделала массу таких работ.
Одно из изделий, которое, пожалуй, больше всего потрясает своей оригинальностью — теплый мужской пиджак с нашитыми на него яркими цветами а-ля бабушкин платок.
— Я заметила, что у мужа завалялся пиджак, который он не носил, — вспоминает художница о дерзком покушении на вещи мужа. — Сначала хотела сделать из него браслеты и колье, а потом приложила вышитые цветы к пиджаку и решила, что выглядит очень даже неплохо. Я нашила на кармане, манжете и на рукавах вышитые на фетре цветочные принты с массивами бабушкиного платка, и теперь невостребованный раньше пиджак муж носит с удовольствием. Окружающие относятся к такому дизайну позитивно: улыбаются. Многие мужчины такое не надели бы — вероятно, это слишком, но мы люди творческие, и такие вещи нам нравятся, импонирует и внимание.