Ради украшений харьковчанка покусилась на пиджак мужа

Отметив старый Новый год, харьковчанам предстоит грустное расставание с елкой: вечнозеленое деревце оказывается не таким уж долговечным и отправляется на свалку.

Новогодние елочки могут вырасти из обычных ключей

Художница видит образы даже в луже

Художница покусилась даже на пиджак мужа

Но харьковский художник Виктория Калашник придумала оригинальные елки, которые могут украшать дом из года в год, не расставаясь с хозяевами.Одна из елок Виктории Калашник представляет собой фантастическое деревце, созданное из десятков обычных разнокалиберных дверных ключей. Идея создать такую композицию возникла спонтанно, и дизайнер, которая до этих пор работала с разными материалами и никогда не занималась сваркой металла, взялась еще и за эту работу. Как-то Виктория зашла в мастерскую, где ее муж — дизайнер Игорь Калашник — занимался созданием работ из металлических фрагментов.— Я решила тоже попробовать. Сначала сварила стул из металлических прутиков, — вспоминает Виктория Калашник. — Стул получился необычным — узорчатым и ажурным, очень похожим на трон. На этом стуле мы с удовольствием сидим сами и приглашаем посидеть на нем друзей. Затем случайно было создано другое изделие. Накануне Нового года оказалось, что в доме нет елки, и мы с мужем решили: «А почему бы и нет?». На глаза попались ключи, я начала экспериментировать: компоновать, сваривать между собой – и получилась такая елка. Так я стала еще и сварщиком — благо, у моего папы в гараже есть лишние обрезки металла и другой лом.Вторая фантастическая елочка была сварена из фрагментов поломанных дисков пилы, зубчики которых напомнили дизайнеру хвою. Третья композиция появилась на свет из металлических прутиков, причем художница украсила ее уникальными игрушками — бабочками из натуральной кожи.Одна из фишек Виктории Калашник — украшения.— Украшения — это моя страсть. Я родом из Донецка, и у нас было не очень принято носить что-то необычное — возможно, играли роль какие-то стереотипы и пережитки советского прошлого, но еще в детстве мне советовали не выделяться, — делится Виктория Калашник. — Я поймала себя на мысли, что люблю необычные вещи — уже тогда у меня была страсть к чему-то нестандартному. Когда меня научили вышивать, я любила необычную вышивку. Бабушка научила меня вязать — и я связала себе сумочку, которую, к слову, мне тоже не разрешали носить, но я все равно ее носила. Позже я делала украшения — браслеты, серьги, колье, броши — из самых разных материалов: не только вышивала их или вязала, но и создавала из природных материалов — например, из сглаженных морем стеклышек, из проволоки, из лесных коряг. У меня были и украшения из угля (мы привезли с собой из Донецка): эти изделия были крупными, но очень эффектными.Как Виктории удается разглядеть будущее произведение искусства даже в самых малопривлекательных предметах, которые в прямом смысле валяются под ногами?— Это происходит спонтанно: я художница, поэтому во всем вижу образы, в том числе и в луже, — улыбается она.Полгода назад Виктория Калашник начала вышивать украшения, причем снова нетрадиционные: куски фетра на цепочках, на которых мулине и бисером выведены необычные рисунки — забавные пляшущие человечки, пряничные узоры.— В коллекции украшений у меня есть и цветочная серия, — рассказывает Виктория Калашник. — Я очень люблю большие цветастые платки, которые мне достались от бабушки, и с радостью их ношу. Как-то я посмотрела на узоры на платках, на то, как они переплетаются, и наверное, с этого и началась еще одна моя страсть: мне понравилось их вышивать, а потом меня понесло, и я сделала массу таких работ.Одно из изделий, которое, пожалуй, больше всего потрясает своей оригинальностью — теплый мужской пиджак с нашитыми на него яркими цветами а-ля бабушкин платок.— Я заметила, что у мужа завалялся пиджак, который он не носил, — вспоминает художница о дерзком покушении на вещи мужа. — Сначала хотела сделать из него браслеты и колье, а потом приложила вышитые цветы к пиджаку и решила, что выглядит очень даже неплохо. Я нашила на кармане, манжете и на рукавах вышитые на фетре цветочные принты с массивами бабушкиного платка, и теперь невостребованный раньше пиджак муж носит с удовольствием. Окружающие относятся к такому дизайну позитивно: улыбаются. Многие мужчины такое не надели бы — вероятно, это слишком, но мы люди творческие, и такие вещи нам нравятся, импонирует и внимание.