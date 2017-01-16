Обзор новостей за 9–15 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)

В радиовыпуске звучит композиция Олега Лапоногова
«Время как песок» в исполнении группы «Табула Раса»
Немного взбодрить их смогла только новость о том, что в харьковских магазинах появились ювелирные изделия с оккупированных территорий. Однако даже этому известию не удалось надолго выдернуть сибаритствующих горожан из полудремы. В конце концов, украшения из драгметаллов вполне можно заменить этническими с вышивкой – они и красивше, и как-то душевнее, теплее, рассудили харьковские эстеты.
Вторник начался с громкого сообщения о том, что в здание горсовета снова нагрянули силовики. Харьковчане приготовились было к просмотру второй серии захватывающего детектива о хищении у территориальной громады 653 га земли, первый эпизод которого был представлен на суд зрителей еще в сентябре прошлого года, но поп-корн пропал зря. На этот раз подозрения в злоупотреблениях были адресованы не мэру, а сотруднику одного из департаментов горсовета, заместителю руководителя исполнительной службы одного из районов города и директору одной из харьковских юридических фирм. Что, конечно, тоже не безынтересно, однако совсем не так резонансно, как в первом случае.
Чуть позже харьковчане с удивлением узнали, что вступить в брак, оказывается, можно даже ночью. Сложно сказать, кем востребована данная услуга (а она, как утверждают в правительстве, таки востребована), хотя... Видимо, этот тот случай, когда невеста придерживается строгих моральных принципов и до свадьбы ни-ни, а жениху уже сильно невтерпеж.
Кстати, в данном случае налицо откровенная дискриминация. Почему это пожениться ночью можно, а развестись — нет? Ведь зачастую парам после долгой семейной жизни расстаться еще более невтерпеж, чем пылкому молодожену добраться до брачного ложа.
В среду стало известно, что на Масленицу харьковчан ждет... парад планет. Трудно сказать, кто и с какого перепугу накреативил сие мероприятие, но этого «чего-то» было явно многовато. Так что какому-то гонцу пришлось даже увозить излишки в соседнее государство. Хотя они там, кажется, и без этого неплохо обходятся…
В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не намерен «финансировать службу занятости и содержать безработных», но сделает все необходимое, чтобы создавать новые рабочие места и предоставлять людям работу и достойную зарплату. Некоторые особо одаренные сотрудники службы не совсем поняли посыл премьера и решили профинансировать себя сами. Однако правоохранители были начеку и задержали руководителя районного центра занятости прямо в служебном кабинете аккурат в момент получения взятки.
Четверг принес известие о том, что предприимчивые и не слишком чистые на руку граждане придумали, как извлечь пользу из национализации «ПриватБанка». Поэтому если вам звонят с предложением сделать перевод денег со счета «Привата» на новый, оформленный в «Ощадбанке», аргументируя это слиянием двух финучреждений, имейте в виду – это вранье!
Из позитива: Харьков замахнулся на то, чтобы заложить новую традицию. Организаторы проходящего в Харькове вертеп-парада призвали всех желающих 14 января спеть колядку «Нова радість стала». Ровно в полдень участники фестиваля пощедровали возле харьковского оперного, и их поддержали «коллеги» на Площади Рынок во Львове и рядом с вокзалом в Краматорске.
В праздничный пятничный день стало известно, что отныне каждый новорожденный харьковчанин сможет получить свидетельство о своем появлении на свет прямо в роддоме. Если прогресс и дальше будет идти такими семимильными шагами, то уже совсем скоро при выписке из медучреждения можно будет отхватить и справку о регистрации места жительства, и – чем черт не шутит – свидетельство о браке, например. Особенно если младенец родился ночью, когда сотрудники ЗАГСов так и ждут, кого бы расписать.
Ближе к вечеру выяснилось, что в Сети появился первый трейлер украинского фильма ужасов «Лысая гора». Как сообщают создатели, фильм был снят в Киеве и повествует о «мистических событиях, призраках и таинственной стороне Лысой Горы». При этом, как ни странно, картина рассказывает не о нардепах и нюансах их работы в Верховной Раде, а о каких-то вымышленных персонажах. Хотя больших оборотней и вампиров, чем в здании под куполом, согласитесь, представить тяжело даже самому изощренному уму…
В выходные харьковчане традиционно озаботились культурным досугом, благо, в городе есть куда сходить и на что посмотреть. К примеру, художница Виктория Калашник с удовольствием представила на суд земляков елку из ключей и украшения из лесных коряг и угля. А театр для детей и юношества и Харьковская хореографическая школа создали новый спектакль «Златовласка», в процессе постановки которого юная балерина довела режиссера. До слез.
Словом, харьковчанам в выходные скучать не пришлось, что не может не радовать. Ибо впереди маячат суровые будни – праздники наконец-то подходят к концу, а новый год, похоже, на этот раз наступил окончательно и бесповоротно…