Экономика

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Когда стабилизируется гривна: прогнозы экспертов

Когда стабилизируется гривна: прогнозы экспертов
В Украине во время новогодне-рождественских выходных резко подорожал доллар, а гривна обесценилась. Версий, почему так произошло, немало: от нестабильной мировой экономики до зависимости от газа.
В конце 2016 года, чтобы свести бюджетные дебет с кредитом, то есть потратить все, что запланировано, правительство рассчиталось по всем собранным в течение года долгам. Пенсионеры, скажем, получили сразу две пенсии – за декабрь и вперед за январь. Все, кто мог сэкономить хоть копейку, пошли покупать доллары. И украинский валютный рынок просто захлебнулся. Доллар сегодня уже стоит 28,80 грн, евро – 30,70 грн.

"Плохие новости для следующей недели – 29,40 гривны за доллар. Почему так? Потому что в декабре Министерство финансов вгатило в экономику 140 миллиардов – это в два раза больше, чем в другие месяцы. И народ начал массово покупать доллары. Вдобавок НБУ должен напечатать до 5 миллиардов гривен из-за банкротства "Платинум Банка". И хотя Нацбанк активно вбрасывает доллары на рынок, чтобы успокоить панику, до конца января, к сожалению, ситуация будет тяжелой", - прогнозирует Елена Коробкова из банковской ассоциации.

Валюта может подешеветь через месяц.

"По нашим прогнозам, это произойдет в середине февраля. Доллар будет где-то 27,5 гривны", - говорит Коробкова.

"Гривна стала жертвой чрезмерных расходов из госбюджета в конце года. Значительная часть денег через коррупционные схемы попала на "черный" валютный рынок и раскачала курс. Сейчас ситуация стабилизируется, разогретый паникой аппетит на доллар унимается. Я бы не советовал покупать доллар дороже за 29 гривен на следующей неделе. А дальше курс войдет в коридор 27,5-28,5 гривны", - говорит финансовый аналитик Виталий Шапран.

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