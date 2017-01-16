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Названы самые мощные смартфоны года

Названы самые мощные смартфоны года
Разработчики синтетического теста для смартфонов AnTuTu опубликовали топ самых мощных телефонов 2016 года.
Результаты исследований выложены на сайте бенчмарка.

Первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом в 181 тысячу баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается лишь меньшим объемом оперативной памяти. Тройку самых производительных устройств замыкает китайский «убийца флагманов» OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

Кроме того, разработчики составили отдельный топ для операционных систем Android и iOS. Самым производительным Android-смартфоном стал OnePlus 3T, а среди гаджетов на iOS первое место занимает 12,9-дюймовый iPad Pro.

AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.

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