Названы самые мощные смартфоны года
16 января 2017 г.
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16 января 2017 г.
Первое место в рейтинге занимает iPhone 7 Plus с результатом в 181 тысячу баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 (172 тысячи баллов), которая отличается лишь меньшим объемом оперативной памяти. Тройку самых производительных устройств замыкает китайский «убийца флагманов» OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.
Кроме того, разработчики составили отдельный топ для операционных систем Android и iOS. Самым производительным Android-смартфоном стал OnePlus 3T, а среди гаджетов на iOS первое место занимает 12,9-дюймовый iPad Pro.
AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.
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