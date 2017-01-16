Здоровье

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Названы условия здорового сна

Названы условия здорового сна
Британские медики перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет.

Ученые рекомендуют отправляться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять домашних животных из спальной комнаты, чтобы они не тревожили людей. За три часа до сна эксперты советуют воздержаться от еды, употребления напитков, в том числе алкогольных, и использования гаджетов.

Специалисты полагают, что белое и синее освещение спальной комнаты лучше заменить на красноватое, и предлагают перед тем, как лечь под одеяло, принять теплую ванну.

По мнению экспертов, хорошему сну способствует физиологически нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения. В случае, если заснуть сразу не удается, специалисты рекомендуют на время покинуть кровать и спальную комнату, чтобы они не ассоциировались с бессонницей.

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