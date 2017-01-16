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«Американскую историю ужасов» продлили на два сезона

«Американскую историю ужасов» продлили на два сезона
Телеканал FX продлил сериал «Американская история ужасов» еще на два сезона, не считая заявленного ранее седьмого.
Восьмой и девятый сезон появятся в эфире в 2018 и 2019 годах соответственно.

Над проектом продолжат работу создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фэлчак.

Седьмой сезон антологии выйдет на экраны осенью 2017 года, детали сюжета по традиции не раскрываются. Известно, что в новых эпизодах появятся Эван Питерс и Сара Полсон.

Шестой сезон стартовал 14 сентября и завершился 16 ноября. Он включает десять эпизодов, в которых снимались Леди Гага, Сара Полсон, Анджела Бассетт, Уэс Бентли, Мэтт Бомер.

Хоррор-сериал «Американская история ужасов» появился в 2011 году. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и разных образах. Сериал получил 15 премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».

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