«Американскую историю ужасов» продлили на два сезона
16 января 2017 г.
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16 января 2017 г.
Над проектом продолжат работу создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фэлчак.
Седьмой сезон антологии выйдет на экраны осенью 2017 года, детали сюжета по традиции не раскрываются. Известно, что в новых эпизодах появятся Эван Питерс и Сара Полсон.
Шестой сезон стартовал 14 сентября и завершился 16 ноября. Он включает десять эпизодов, в которых снимались Леди Гага, Сара Полсон, Анджела Бассетт, Уэс Бентли, Мэтт Бомер.
Хоррор-сериал «Американская история ужасов» появился в 2011 году. Особенностью проекта является то, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и разных образах. Сериал получил 15 премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».
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