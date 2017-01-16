Открыт главный фактор старения
16 января 2017 г.
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16 января 2017 г.
Биологам удалось выделить протеин TZAP. «Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много».
Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.
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