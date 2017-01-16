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Открыт главный фактор старения

Открыт главный фактор старения
Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения.

Биологам удалось выделить протеин TZAP. «Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много».

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

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