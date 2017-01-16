Турецкий грузовой самолет упал на поселок близ Бишкека: погибло более 30 человек

37 человек погибли в результате падения грузового Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines на поселок в нескольких километрах от аэропорта ​в Бишкеке.

Грузовой самолет потерпел крушение в 4:31 по мск. По данным ТАСС, он совершал рейс из Стамбула в Бишкек. РИА Новости в свою очередь сообщало, что лайнер летел из Гонконга.Как заявил министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев, среди погибших - четверо членов экипажа, сообщает агентство 24.kg. Всего в результате крушения погибли как минимум 37 человек, 32 жилых дома были разрушены, сообщает министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.В результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.В данный момент на место крушения лайнера выехал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.По предварительным данным, Boeing 747 при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, заявил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорог Киргизии."Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", - сказал Джунушалиев.