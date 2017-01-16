Турецкий грузовой самолет упал на поселок близ Бишкека: погибло более 30 человек

Грузовой самолет потерпел крушение в 4:31 по мск. По данным ТАСС, он совершал рейс из Стамбула в Бишкек. РИА Новости в свою очередь сообщало, что лайнер летел из Гонконга.
Как заявил министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев, среди погибших - четверо членов экипажа, сообщает агентство 24.kg. Всего в результате крушения погибли как минимум 37 человек, 32 жилых дома были разрушены, сообщает министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.
В результате инцидента пострадали еще восемь человек, среди них есть дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.
В данный момент на место крушения лайнера выехал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
По предварительным данным, Boeing 747 при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг, заявил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорог Киргизии.
"Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", - сказал Джунушалиев.