660 человек в Харькове, Львове и Краматорске одновременно спели колядку «Нова радість стала»

Три города Украины — Харьков, Львов и Краматорск — 14 января приняли участие в совместном одновременном исполнении колядки «Нова радість стала».

Акция была организована в рамках фестиваля «Вертеп-фест 2017», который проходил в Харькове 13-14 января. Участники акции собрались в 12:00 на площади перед ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко в Харькове, возле главной городской елки во Львове и на железнодорожном вокзале в Краматорске, чтобы пожелать «літа щасливі нашій славній Україні». По словам организаторов, всего в акции приняли участие 660 человек.Во Львове акция прошла на проспекте Свободы, где установлена главная елка города. По словам организаторов, колядку пели около 60 участников коллективов Международного рождественского фестиваля из Польши, Беларуси и Украины. К пению также присоединились львовяне, возвращавшиеся с церковной службы.В Краматорске исполнение проходило на площади перед железнодорожным вокзалом, в нем приняли участие более 200 человек — студентов Украинской Академии Лидерства и, конечно же, краматорчане. Краматорск — это первый пункт большого праздничного турне студентов академии, которые ещё 13 января принимали участие в харьковском «Вертеп-фесте». 14 января коллективы УАЛ выступили для детей переселенцев в Краматорске, для всех горожан на центральной площади Славянска, в детском реабилитационном центре в Лимане, посетили Николаевку и Сергеевку с рождественскими вертепами и костюмированными действами.В Харькове, где и родилась идея акции, исполнение колядки стало самым массовым - на площади перед ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко собралось около 400 участников «Вертеп-феста 2017» и зрителей, пришедших спеть вместе с ними.