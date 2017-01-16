«Европа переходит к конкретным шагам, чтобы уладить конфликт в Украине»

Такое мнение высказал глава фонда «Украинская перспектива» народный депутат Александр Вилкул, комментируя визит в нашу страну главы ОБСЕ Себастьяна Курца.

– Сам факт визита политика такого уровня, как глава ОБСЕ, в Украину, на Донбасс, показывает, что Европа переходит к конкретным шагам, чтобы закончить конфликт на Донбассе, – написал на своей странице в «Фейсбуке» политик.А в эфире 112 канала Александр Вилкул подчеркнул:– Важно, чтобы этот визит главы ОБСЕ не стал очередным провалом отечественной дипломатии, как это произошло с Америкой, где украинская власть пыталась повлиять на ход выборов президента, поссорившись с Трампом, и чтобы это не было как с Израилем, с которым мы на ровном месте поругались.По его мнению, нельзя забывать, что нынешний глава ОБСЕ Себастьян Курц является одним из лидеров самой популярной в его стране партии – «Народной партии Австрии» и на выборах в следующем году он может стать канцлером.– Кроме необходимости прекратить огонь, Курц обозначил и второй вопрос – гуманитарный. Европейцы начали уделять внимание тому, как выживают переселенцы, которым государство платит 442 грн. в месяц. Как они выживают, знает один Бог. От таких визитов зависит очень многое. Подчеркну – это сигнал, что Европа переходит к практическим шагам по восстановлению мира, – отметил Вилкул.