В АТО подсчитывают контрабандные авто

За регистрацию волонтерских автомобилей взялась военная служба правопорядка ВС в Украине. Из 1,2 тысяч не зарегистрированных автоподарков бесхозными остаются 500 машин.

Проблема существует с автомобилями «первой волны»

Десять машин числились как похищенные

Угнать подарок на гражданку уже не получится

Уже почти год волонтеры пользуются совершенно законным каналом ввоза иностранной автотехники для военных. Через Минсоцполитики такие машины теперь растаможивают как гуманитарную помощь в соответствии со специально принятым законом. Но остается проблема с автомобилями «первой волны» и транспорта, собранного из разных машин-доноров.— Теперь поступление в военные части волонтерских машин контролирует Минсоцполитики, — поясняет руководитель волонтерской группы Роман Доник. — Если в военную часть нужна машина, командир обращается в это министерство, оно, в свою очередь, к волонтерам. И когда волонтеры покупают автомобиль — его без растаможивания пропускают в зону АТО. Машины закрепляют за воинской частью, присваивают номер, выделяется водитель, она обеспечивается бензином.Но в виду того, что такой контроль введен относительно недавно, по территории боевых действий продолжают колесить пригнанные волонтерами в 2014–2015 годах контрабандные машины. Осенью прошлого года за их переучет взялась военная служба правопорядка в ВСУ.— Количество этих машин исчислялось в тысячах, но точную цифру назвать тяжело, — говорит волонтер. — Пригоняли их как волонтеры, так и просто знакомые или соседи бойцов с гражданки. В основном, подарочный автопарк состоял из старых дизельных внедорожников: «Тойоты», «Нисаны», «Опели». В зону боевых действий они ввозились контрабандой — без документов.Чтобы поставить такие автомобили на учет, нужно иметь акт о передаче его волонтерами, и документы о приобретении и предоставлении ей номерного знака. Если проблем с документами нет, авто сразу переучитывают. Если же документов не хватает, этот транспорт проверяют по базам данных Нацполиции и Интерпола — не находятся ли они в розыске.— Из проверенных в 2015 году 1,6 тысяч машин по разыскным базам в Украине и Интерполе десять числились как похищенные, — говорит начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины генерал-майор Игорь Криштун. — А в 2016-м мы поставили на наши площадки 57 машин за неправильную эксплуатацию, поддельные документы и т. п., 45 из них после проверок отправили обратно в части. Сейчас почти 1,2 тыс. волонтерских машин мы уже перерегистрировали, осталось еще примерно 500.Волонтеры такую инициативу поддерживают на 100 процентов.— В одной воинской части есть по четыре-пять легковых автомобилей, в основном «уазики», — говорит Роман Доник. — На их ремонт и обеспечение горючим выделяются средства. Неучтенная техника этих привилегий не имеет. На нее не выдавался бензин, ее чинили и заправляли за волонтерские средства. К тому же у машин не было номеров. Поэтому понять, кто на такой машине ездит — военные или переодетые бандиты, сложно.Бывали случаи, что волонтерские подарки некоторые кое-какие военнослужащие «угоняли» на гражданку.— Некоторые, отслужив, забирали с собой подаренные автомобили под предлогом, что якобы это личный подарок ему, — возмущается Роман Доник. — Хотя волонтеры делают подарки для всей украинской армии. Поэтому приходится следить, чтобы, покидая фронт, бойцы волонтерскую помощь оставляли.К слову, волонтеры тоже привлечены к инвентаризации контрабандных автомобилей. Учет пока продолжается.