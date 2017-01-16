В АТО подсчитывают контрабандные авто

Проблема существует с автомобилями «первой волны»
Уже почти год волонтеры пользуются совершенно законным каналом ввоза иностранной автотехники для военных. Через Минсоцполитики такие машины теперь растаможивают как гуманитарную помощь в соответствии со специально принятым законом. Но остается проблема с автомобилями «первой волны» и транспорта, собранного из разных машин-доноров.
— Теперь поступление в военные части волонтерских машин контролирует Минсоцполитики, — поясняет руководитель волонтерской группы Роман Доник. — Если в военную часть нужна машина, командир обращается в это министерство, оно, в свою очередь, к волонтерам. И когда волонтеры покупают автомобиль — его без растаможивания пропускают в зону АТО. Машины закрепляют за воинской частью, присваивают номер, выделяется водитель, она обеспечивается бензином.
Но в виду того, что такой контроль введен относительно недавно, по территории боевых действий продолжают колесить пригнанные волонтерами в 2014–2015 годах контрабандные машины. Осенью прошлого года за их переучет взялась военная служба правопорядка в ВСУ.
— Количество этих машин исчислялось в тысячах, но точную цифру назвать тяжело, — говорит волонтер. — Пригоняли их как волонтеры, так и просто знакомые или соседи бойцов с гражданки. В основном, подарочный автопарк состоял из старых дизельных внедорожников: «Тойоты», «Нисаны», «Опели». В зону боевых действий они ввозились контрабандой — без документов.
Десять машин числились как похищенные
Чтобы поставить такие автомобили на учет, нужно иметь акт о передаче его волонтерами, и документы о приобретении и предоставлении ей номерного знака. Если проблем с документами нет, авто сразу переучитывают. Если же документов не хватает, этот транспорт проверяют по базам данных Нацполиции и Интерпола — не находятся ли они в розыске.
— Из проверенных в 2015 году 1,6 тысяч машин по разыскным базам в Украине и Интерполе десять числились как похищенные, — говорит начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины генерал-майор Игорь Криштун. — А в 2016-м мы поставили на наши площадки 57 машин за неправильную эксплуатацию, поддельные документы и т. п., 45 из них после проверок отправили обратно в части. Сейчас почти 1,2 тыс. волонтерских машин мы уже перерегистрировали, осталось еще примерно 500.
Угнать подарок на гражданку уже не получится
Волонтеры такую инициативу поддерживают на 100 процентов.
— В одной воинской части есть по четыре-пять легковых автомобилей, в основном «уазики», — говорит Роман Доник. — На их ремонт и обеспечение горючим выделяются средства. Неучтенная техника этих привилегий не имеет. На нее не выдавался бензин, ее чинили и заправляли за волонтерские средства. К тому же у машин не было номеров. Поэтому понять, кто на такой машине ездит — военные или переодетые бандиты, сложно.
Бывали случаи, что волонтерские подарки некоторые кое-какие военнослужащие «угоняли» на гражданку.
— Некоторые, отслужив, забирали с собой подаренные автомобили под предлогом, что якобы это личный подарок ему, — возмущается Роман Доник. — Хотя волонтеры делают подарки для всей украинской армии. Поэтому приходится следить, чтобы, покидая фронт, бойцы волонтерскую помощь оставляли.
К слову, волонтеры тоже привлечены к инвентаризации контрабандных автомобилей. Учет пока продолжается.