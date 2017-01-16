«Дробицкий яр» может стать национальным

Три объекта культурного наследия на территории области стали статусными — их внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Единственный мемориал с охраняемой территорией

Бюст Шевченко не находил себе места

Охраняемых памятников может стать больше

Теперь они находятся под охраной государства, а вандалам, покушающимся на них, грозит уголовная ответственность. Но специалисты области уже ходатайствуют о повышении значимости Мемориального комплекса «Дробицкий Яр».Так, приказом Министерства культуры Украины памятником истории и монументального искусства местного значения признан Мемориальный комплекс «Дробицкий Яр» — одно из самых известных мест массовых казней и захоронений жертв фашизма в Украине. Мемориальный парк и музей «Дробицкий яр» посвящены событиям конца 1941 — начала 1942 годов в районе Дробицкого яра, где массово убивали еврейское население Харькова. По историческим данным, в десяти братских могила захоронено около 30 тысяч человек.— Мемориальный комплекс был открыт в 2002 году и занял площадь свыше 9,3 гектара, — рассказывает председатель Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» Леонид Леонидов. — На стадии создания комплекса о статусе памятника местного или национального значения никто не думал: изначально главной задачей было достойно увековечить это место, создать здесь величественный памятник. И это удалось – комплекс занял достойное место среди мемориалов страны. Благоустройством комплекса занимается КП «Дробицкий яр». На территории чисто, и кстати, «Дробицкий Яр» — единственный в Украине мемориал с охраняемой территорией. Но до занесения в Государственный реестр он был просто коммунальным предприятием и не был на учете в органах государственной культуры, а статус памятника истории и монументального искусства местного значения стал для комплекса почетным титулом.К слову, МК «Дробицкий яр» прочат еще более титулованное будущее.— 11 января состоялось заседание консультативного совета при Управлении культуры и туризма ХОГА, на котором было рассмотрен вопрос о хлопотании перед Министерством культуры возможности присвоения Мемориальному комплексу «Дробицкий Яр» статуса памятника истории и монументального искусства национального значения, — сообщил начальник отдела охраны недвижимой культурного наследия и музейного дела Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Александр Костин. — О присвоении нового статуса ходатайствует общественная организация «Национальная память — Холокост», идею единогласно поддержали все члены консультативного совета: ученые, архитекторы, археологи, представители общественности, сотрудники управления культуры, Департамента градостроительства и архитектуры и другие специалисты. Сейчас мы формируем документацию и в течение 14 дней должны подать в Министерство культуры Украины.— У мемориального ансамбля есть шансы обрести статус национального, — считает Леонид Леонидов.Также в Госреестр попал Пещерный христианский скит, который находится в поселке Ковяги Валковского района.— Подземный скит представляет собой бывшую обитель православных монахов- затворников (кон. XVIII — нач. XIX вв.), — рассказывает Александр Костин. — Это комплекс подземных сооружений, который, вероятно, использовался и для проживания, и для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний. Стилистика росписи стен и архитектурных приемов приближена к искусству позднего классицизма и ампира конца XVIII — середины XIX веков и свидетельствует о времени функционирования скита.Сегодня почти все пещерные монастыри и скиты в Украине известны и подробно описаны, но упоминаний о Ковяжском ските не существует, что свидетельствует об уникальности харьковской находки.Третьим памятником монументального искусства местного значения признан бюст Т.Г. Шевченко в Лозовой. Как выяснилось, этот памятник долгие годы не находил себе места, а в последние годы стал эпицентром главных городских событий.— Памятник был изготовлен в конце 1980-х годов на одном из заводов по случаю открытия школы, но он так и не был установлен. Долгое время он находился, по рассказам рабочих, в гаражах на территории предприятия, а в 1995 году патриотически настроенные жители Лозовой решили установить его на городской площади, благоустроили территорию вокруг памятника, — рассказывает научный сотрудник Лозовского краеведческого музея Лозовского городского совета Наталья Суарес.— Памятник Тарасу Шевченко находится в самом центре Лозовой, около него проходят самые крупные мероприятия – ко Дню Независимости, Конституции, Соборности Украины, чествование Героев Небесной сотни, — отмечает замначальника отдела культуры Лозовского горсовета Ирина Василенко.Новый статус дает особую форму охраны объектов в лице государства.— Если памятник не внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, он относится к объектам благоустройства, — поясняет Александр Костин. — Если, например, местные власти захотят его отремонтировать, перенести или снести, они могут сделать это по собственному усмотрению. Но если объект приобретает статус памятника местного или национального значения, он охраняется государством. Чтобы памятники не утратили свою аутентичность, любые действия с ними — ремонтные, реставрационные и другие работы требуют согласующих документов со стороны органов охраны культурного наследия и наличия научно-проектной документации. Согласно ст. 22 ЗУ «Об охране культурного наследия», памятник и их части запрещено изменять, заменять, разрушать и т д. Исключение из Госреестра недвижимых памятников, а также их перенос возможен только после принятия соответствующего приказа Министерства культуры Украины (памятники местного значения) и распоряжения Кабинета министров Украины (памятники национального значения).Статус памятника местного или национального значения надежнее защищает сооружения и от вандалов — при покушении им грозит уже статья Уголовного кодекса. Не исключено, что охраняемых государством памятников на территории нашей области станет гораздо больше.— С начала 2014 года наше управление подало в Минкульт документы по 400 объектам истории, монументального искусства и археологии для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, — рассказывает Александр Костин.По его словам, в нынешнем году новый статус могут обрести еще более 200 памятников области.