Настоящий суп харчо можно попробовать в «Кристалле»

Суп харчо – пожалуй, самый яркий представитель грузинской национальной кухни. Это сытное, пикантное и очень вкусное блюдо с характерным кавказским колоритом теперь можно отведать в кафе «Кристалл».

Важнейший ингредиент

Интересно, что в Грузии настоящий суп харчо готовится с добавлением тклапи – высушенных полосок из сливового пюре из очищенной от косточек и кожицы традиционной грузинской сливы сорта «ткемали». Эти тонкие полосы можно найти в каждом деревенском доме в Грузии. Во время приготовления супа харчо грузинская хозяйка отламывает от полусухой сливовой пастилы кусок размером с ладонь и размачивает в чашке с наваристым свежим говяжьим бульоном. Эта смесь и является важнейшим ингредиентом в классическом рецепте супа харчо, создавая идеальную кислую среду для переваривания тяжеловатого для желудка говяжьего мяса.

Оценить — получилось у вас или нет можно, отведав это блюдо в кафе «Кристалл».

В любимом многими поколениями харьковчан семейном кафе «Кристалл» можно попробовать национальные блюда грузинской кухни: хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани, слоеный пирог — ачма и гурийские пирожки, суп харчо и хинкали. А также напитки на любой вкус, частности мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски.Суп харчо – пожалуй, самый яркий представитель грузинской национальной кухни. Грузины готовят его так давно, что установить, когда появился первый рецепт просто невозможно. Название «харчо» переводится с грузинского как «говяжий суп». Поэтомудля приготовления национального блюда грузинской кухни – супа харчо – согласно классическому рецепту подходит только говяжье мясо. Если приготовить это пряное, острое из-за большого количества чеснока и приправ блюдо с использованием свинины, козлятины, индюшатины или куриного мяса, то кто бы и как его ни назвал, настоящим супом харчо от этого он не станет.Жирное мясо говядины на костях – 500 гЧеснок – 1 шт.Лук – 2 шт.Томатное пюре – 50 млГрецкие орехи – 100 гРис – 150 гЛавровый лист – 2 шт.Соус «ткемали» – 50 мл или тклапи (сливовый лаваш) – 150 гКрасный молотый перец – 5 гСоль – 5 гПриправа «Хмели-сунели» - 5 гПерец горошком – 5 гПучок свежей зелени – 1 шт.Стручки острого красного и зеленого перца – 2 шт.Залейте говяжье мясо на косточке холодной водой. Снимите шумовкой пену, когда вода начнет закипать. Убавьте огонь и варите бульон на среднем огне. Молодая говядина сварится за один час. Если мясо старое, то потребуется не меньше двух часов.Готовую говядину нужно вынуть из кастрюли, остудить и отделить от кости.Бульон нужно процедить, иначе мелкие косточки могут принести дискомфорт, когда суп харчо будет разлит по тарелкам.Остывшее мясо нарежьте небольшими кусками и поместите в кастрюлю с бульоном.Лук очищаем и режем на мелкие кубики. Головку чеснока нужно очистить и растолочь в ступке или раздавить с помощью скалки. Зелень кинзы и петрушки нужно мелко нарезать.Добавьте в бульон промытый рис и нарезанный лук, веточки петрушки и кинзы. В почти готовый суп харчо влейте смесь из бульона и тклапи или соус «ткемали», добавьте сырой толченый чеснок.Перед окончанием готовки приправьте суп солью, хмели-сунели, лавровым листом и добавьте грецкие орехи. Готовое блюдо можно украсить стручковым зеленым и красным перцем и мелко нарезанной зеленью.Согласно классическому рецепту супа харчо, вкус готового блюда должен быть кислым, пряным и острым.