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Настоящий суп харчо можно попробовать в «Кристалле»

Настоящий суп харчо можно попробовать в «Кристалле»
Суп харчо – пожалуй, самый яркий представитель грузинской национальной кухни. Это сытное, пикантное и очень вкусное блюдо с характерным кавказским колоритом теперь  можно отведать в кафе «Кристалл».
В любимом многими поколениями харьковчан семейном кафе «Кристалл» можно попробовать национальные блюда грузинской кухни: хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани, слоеный пирог — ачма и гурийские пирожки, суп харчо и хинкали. А также напитки на любой вкус, частности мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски.

Суп харчо – пожалуй, самый яркий представитель грузинской национальной кухни. Грузины готовят его так давно, что установить, когда появился первый рецепт просто невозможно. Название «харчо» переводится с грузинского как «говяжий суп». Поэтому
для приготовления национального блюда грузинской кухни – супа харчо – согласно классическому рецепту подходит только говяжье мясо. Если приготовить это пряное, острое из-за большого количества чеснока и приправ блюдо с использованием свинины, козлятины, индюшатины или куриного мяса, то кто бы и как его ни назвал, настоящим супом харчо от этого он не станет.

Суп харчо. Классический состав ингредиентов:
 
Жирное мясо говядины на костях – 500 г
Чеснок – 1 шт.
Лук – 2 шт.
Томатное пюре – 50 мл
Грецкие орехи – 100 г
Рис – 150 г
Лавровый лист – 2 шт.
Соус «ткемали» – 50 мл или тклапи (сливовый лаваш) – 150 г
Красный молотый перец – 5 г
Соль – 5 г
Приправа «Хмели-сунели» - 5 г
Перец горошком – 5 г
Пучок свежей зелени – 1 шт.
Стручки острого красного и зеленого перца – 2 шт.
 
Залейте говяжье мясо на косточке холодной водой. Снимите шумовкой пену, когда вода начнет закипать. Убавьте огонь и варите бульон на среднем огне. Молодая говядина сварится за один час. Если мясо старое, то потребуется не меньше двух часов.

Готовую говядину нужно вынуть из кастрюли, остудить и отделить от кости.
Бульон нужно процедить, иначе мелкие косточки могут принести дискомфорт, когда суп харчо будет разлит по тарелкам.

Остывшее мясо нарежьте небольшими кусками и поместите в кастрюлю с бульоном.
Лук очищаем и режем на мелкие кубики. Головку чеснока нужно очистить и растолочь в ступке или раздавить с помощью скалки. Зелень кинзы и петрушки нужно мелко нарезать.
Добавьте в бульон промытый рис и нарезанный лук, веточки петрушки и кинзы. В почти готовый суп харчо влейте смесь из бульона и тклапи или соус «ткемали», добавьте сырой толченый чеснок.

Перед окончанием готовки приправьте суп солью, хмели-сунели, лавровым листом и добавьте грецкие орехи. Готовое блюдо можно украсить стручковым зеленым и красным перцем и мелко нарезанной зеленью.
 
Согласно классическому рецепту супа харчо, вкус готового блюда должен быть кислым, пряным и острым.

Важнейший ингредиент
Интересно, что в Грузии настоящий суп харчо готовится с добавлением тклапи –  высушенных полосок из сливового пюре из очищенной от косточек и кожицы традиционной грузинской сливы сорта «ткемали». Эти тонкие полосы можно найти в каждом деревенском доме в Грузии. Во время приготовления супа харчо грузинская хозяйка отламывает от полусухой сливовой пастилы кусок размером с ладонь и размачивает в чашке с наваристым свежим говяжьим бульоном. Эта смесь и является важнейшим ингредиентом в классическом рецепте супа харчо, создавая идеальную кислую среду для переваривания тяжеловатого для желудка говяжьего мяса.
Оценить — получилось у вас или нет можно, отведав это блюдо в кафе «Кристалл».

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