Почему японки не полнеют

В Японии легко перепутать 50-летнюю женщину с 20-летней девушкой из-за того, что выглядят они отлично. Примечательно, что в Японии всего 3,5% полных людей. Кроме бьюти-секретов, они также имеют свои правильные привычки в еде.

. Это основа азиатской кухни и самый главный элемент в системе питания любого японца. Кроме того, это не только основной гарнир, но еще и заменитель хлеба. Несмотря на то, что рис — продукт с высоким содержанием углеводов, он считается главным элементом японский диеты. Правда, японцы готовят рис совсем не так, как мы привыкли: его не солят, не заправляют маслом и, что самое интересное, не варят, а замачивают в воде.. Японки практически не едят жирное мясо, но зато и дня не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Поправиться, если есть много рыбы, фактически невозможно, а вот насытить организм полезными веществами — легко. Кроме того, именно морепродукты — источник йода и жирных кислот омега-3, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем со щитовидной железой.. Японцы никогда не едят много — только скромными порциями. Даже традиционные японские коробочки для ланча, бенто показались бы нам смешными — и это весь обед? Таким образом, японцы с детства приучены к одной из основ здорового питания — есть очень маленькими порциями, но часто.. Жареная пища — это явно не про японскую кухню. Японцы вообще не привыкли такое есть. Разумеется, в меню ресторанов можно найти что-нибудь в панировке и зажаренное в масле, однако в повседневной жизни японские девушки едят пищу, приготовленную на пару или сваренную.. Это не только источник антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма, но и верный помощник в процессе похудения: он является мочегонным средством, а значит, выводит из организма лишнюю жидкость. У японцев традиции чайных церемоний, существующие сотни лет, популярны до сих пор. Разумеется, обычный японец не колдует два часа над чайником, но зеленый чай принято пить несколько раз в день.. Богатая протеинами, нежирная и низкокалорийная соя сопровождает каждый прием пищи японцев: будь то соус, соевое молоко или тофу. Таким образом, в рационе японцев не бывает дефицита растительного белка, необходимого материала для «строительства» мышц.. Каждый японец очень трепетно относится к выбору овощей: без них обед — не обед, а ужин — не ужин! Японцы обожают дайкон, лук-порей, капусту, а еще едят такие экзотичные для нас блюда, как бамбуковые побеги и корни лотоса. Но самое главное — в стране Восходящего солнца делают только простые свежие салаты, без замысловатых заправок — и, конечно же, без майонеза.. В пищу японцы стараются употреблять лишь свежие продукты, приготовленные только «здесь и сейчас» — такое понятие, как «срок годности», для них практически не существует. Так, привычный для нас способ «нажарить котлеток на 5 дней вперед» тут совсем не работает. Впрочем, сама японская кухня в этом плане сильно облегчает людям жизнь — рыба сырая, рис — замоченный в воде, овощи без тепловой обработки.. Разумеется, японцы тоже люди и тоже любят сладости. Но их представления о десертах очень сильно отличаются от наших — никакого бисквита, жирного крема, сливок, шоколадных тортов. Даже мороженое умудряются делать из риса (мойчи). В целом японские десерты низкокалорийные, не очень сладкие и, возможно, не самые вкусные для европейцев. Зато никаких отложении на животе.. В Японии есть такое понятие, как «храмовая кухня» — ее на протяжении восьмисот лет практиковали японские монахи, но этот принцип питания до сих пор популярен у многих жителей страны Восходящего солнца. Дзен-буддистское отношение к еде заключается том, что пища должна стать основой духовного роста. Таким образом, предполагается полный отказ от мяса и аскетизм. Многие японские женщины придерживаются подобного питания. Они едят лишь маленькие порции блюд исключительно из растительных продуктов, которые могут быть подвержены лишь минимальной тепловой обработке.