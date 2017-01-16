Украинских строителей зовут на работу в Израиль

Все чаще украинских специалистов зовут на работу за рубеж. Несмотря на то, что только в соседнюю Польшу в этом году официально выехали почти миллион наших соотечественников, спрос есть и в других странах.

На днях вступило в силу соглашение между Украиной и Израилем о временном трудоустройстве. На первом этапе Тель-Авив готов предоставить 20 тысяч рабочих виз специалистам, которые работают со строительными конструкциями и металлами, а также плиточникам и штукатурам. Трудоустройство украинских специалистов будет проводиться через Государственную службу занятости.Правда, в самих центрах занятости пока не комментируют, как можно будет подать заявку на работу за рубежом. Предварительно декларируется, что все желающие смогут подать документы и пройти экзамен для получения рабочей визы в любом областном центре занятости.В то же время в Украине есть множество частных фирм, которые и до этого трудоустраивали украинцев на работу в Израиль.— Самые востребованные специальности — это действительно строители и сезонные рабочие в сельском хозяйстве, — говорят в одной из украинских фирм, которые предоставляют посреднические услуги. — Для женщин больше всего вакансий в качестве сиделок для больных и пожилых людей. Есть также вакансии в ресторанах и сфере обслуживания.По словам специалистов, знание иврита для неквалифицированной работы не требуется. Будет достаточно знать базовый английский, да и с русским проблем быть не должно — ведь каждый четвертый житель этой страны выходец из СССР.Минимальные зарплаты в Израиле стартуют от 1200 долларов в месяц. При этом ее размер постоянно пересматривается и не может быть ниже 47,5 % от средней. Сверхурочные работы в обязательном порядке оплачиваются с повышающим коэффициентом 1,25–1,5, поэтому наши соотечественники стараются работать больше нормы.Правда, в Израиле довольно высокие цены на продукты питания, поэтому откладывать всю сумму не получится. Да и вопрос жилья остается открытым.— Чаще всего работодатели предлагают своим работникам койки в общежитиях, — резюмируют в агентстве. — Обычно те, кто едут на работу на 6 месяцев, остаются довольны такими условиями труда. Если же человек продлевает контракт и визу, то уже сам решает этот вопрос с работодателем. Возможно, ему будут частично компенсировать арендное жилье.Самый главный вопрос работы с частными посредниками — это финансовый. Они требуют оплачивать их услуги. Обычно это стоит от 1200 до 1500 долларов. Правда, чаще всего всю сумму можно разбить на 6 платежей и платить из получаемой за рубежом зарплаты — в среднем 200–250 долларов в месяц.Если же наше государство будет предоставлять услуги по временному трудоустройству бесплатно, а зарплаты, предлагаемые через украинские центры занятости, будут конкурентные, то для работников это будет более выгодно, чем обращаться к частным посредникам.