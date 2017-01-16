Украинская батарейка может работать 12 лет

Источник электричества, созданный киевскими учеными под руководством кандидата технических наук Владислава Киселева, стал финалистом одного из самых престижных в Украине международных конкурсов научных проектов «Сикорский челлендж».

На нем была представлена батарейка, рассчитанная на 12 лет работы.По словам ученого, компания из США City Labs выпускает подобные, вот только сила тока этих батареек в тысячу раз меньше украинских.— Я не очень рассчитываю на то, что государство выделит деньги на внедрение в производство нашей батарейки, поэтому ищу частного инвестора, ради этого решил демонстрировать разработку на конкурсах и выставках технических новинок, — рассказывает старший научный сотрудник Института биоорганической химии и нефтехимии Национальной АН Украины Владислав Киселев. — Ее можно использовать вместо электрических аккумуляторов для мобильных телефонов и автомобилей. Один бизнесмен из Турции заинтересовался этим и сейчас ведет переговоры с деловыми кругами Китая, чтобы профинансировали создание предприятия по производству аккумуляторов для сотовых телефонов. Успех этого проекта сделает мобильные телефоны независимыми от электрических розеток.Кстати, с помощью топливных ячеек мы научились очищать фильтрат свалок и сточные воды канализации. Эти эксперименты мы провели за свой счет. Теперь предлагаем владельцам свалок и инвесторам вложить средства во внедрение такого способа очистки. Важно, что он не только эффективный, но и недорогой. Мы рассчитываем и на получение гранта от международных организаций на проекты с топливными ячейками. Мой коллектив уже дважды создавал приборы за гранты европейских структур. В 2004 году нам выделили 250 тысяч долларов на разработку аппарата по определению содержания серы в автомобильном топливе. Наш аппарат получился более точным, чем у японских коллег. А в 2007-м нам предоставили 300 тысяч долларов на разработку способа полной очистки топлива от серы. Грант на решение этой же задачи получили и российские ученые из московского Института физической химии. Но им она оказалась не по плечу, а мы с ней справились. Даже получили на нее патент США. На счету моего коллектива — создание прибора, который всего за семь секунд определяет октановое число автомобильного топлива. Когда стали использовать прибор, я диву давался: как много некачественного бензина продают на заправках Киева. Мы выпускали этот прибор в нашей лаборатории. Заказы сыпались, пока государство не приняло решение о том, что контролировать качество топлива необязательно. Видимо, такой контроль уж очень мешал кому-то вести бизнес.