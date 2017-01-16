Харьков

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В Харьковской области развелось слишком много лисиц

В Харьковской области развелось слишком много лисиц
Среди диких животных Харьковской области ухудшилась эпизоотическая ситуация с бешенством.
Об этом сообщили на заседании Государственной противоэпизоотической комиссии при Харьковской облгосадминистрации.

В частности, это касается лисиц. Так, в 2016 году среди этих животных выявлен 41 случай бешенства, в то время как в 2015 году - только 19 случаев. В частности, количество красных лисиц в области увеличилось почти вдвое от естественной нормы.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, всего было выявлено 117 случаев заболеваний животных бешенством. Кроме лисиц, бешенство было выявлено у собак (22 случая) и кошек (46). Больше всего случаев бешенства выявлено в Купянском и Харьковском районах – по 10.

За год в регионе привили от бешенства более 100 тыс. животных.

«С профилактической целью в 2016 году привито 15,46 тысяч голов крупного рогатого скота, собак – 59,6 тысяч, кошек – 38,7 тысяч», - сообщил и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышник.

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