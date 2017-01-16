Власть

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Правительство обещает не повышать пенсионный возраст

Правительство обещает не повышать пенсионный возраст
Нынешнее правительство и нынешние власти не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста.
"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - заявил вице-премьер Павел Розенко.

Вице-премьер заявил, что повышение пенсионного возраста, которое проводится с 2011 года, не привело к уменьшению дефицита бюджета Пенсионного фонда.

"Повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда: он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 миллиардов гривен, то сегодня это более 140 миллиардов гривен дотации бюджета Пенсионного фонда", - отметил он.

По мнению Розенко, проблема Пенсионного фонда заключается не в вопросе пенсионного возраста, а в низких доходах и неуплате налогов.

"На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или уплачивают их не в полном объеме... И когда ставится государству или представителям власти вопрос, почему у нас такие низкие пенсии, единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги", - отметил он.

Он выразил надежду, что наполнению Пенсионного фонда поспособствует повышение минимальной зарплаты вдвое до 3200 гривен.

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