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К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз

фото: Валерий Кручина

К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз
К весенним каникулам «ЛандауЦентр» готовит сюрприз Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор «ЛандауЦентр» ХНУ имени В.Н. Каразина Виктория Круглова.

«Важно, когда науку может понять маленький ребенок»


— Виктория, здравствуйте. Слышала, что в начале января «ЛандауЦентр» отметил свое трехлетие. А чем он занимается? Меня зовут Светлана.

— Действительно, «ЛандауЦентр» работает уже четвертый год. И когда все только начиналось, его создание нам казалось какой-то неимоверной идеей, однако в нее поверили и поддержали сотни людей. И сейчас, спустя три года, я понимаю, насколько она была правильной и своевременной. Тогда подобралась команда, способная реализовать мечту — много студентов, преподавателей, выпускников Каразинского университета хотели поучаствовать в ее осуществлении кто чем мог. И сегодня мы чувствуем поддержку не только университета, но и других организаций, которые привносят в проект новые идеи.

«ЛандауЦентр» уникален, прежде всего тем, что он помогает людям больше узнать о науке в очень доступной форме и увидеть себя в этой науке. Помню, была ситуация, когда бабушка привела в наш центр внука. Тот посмотрел по сторонам и заявил: «Мне непонятно» — и выразил твердое намерение уйти, как бабушка его ни уговаривала. А к нам как раз приехала экскурсия из Близнюковского района. Я говорю этому мальчишке: «Мне нужен ассистент. Видишь, дети приехали издалека, немного устали. Помоги мне их расшевелить, заинтересовать — увлеки их своим рассказом, эмоциями от того, что ты тут видишь». Его это заинтересовало, и мы с ним провели замечательную экскурсию. И тогда уже бабушке пришлось уговаривать увлекшегося внука наконец-то пойти домой. Это очень важно, когда науку может понять самый маленький ребенок. Мы старались так оформить экспозицию, чтобы было чем заняться и детям, и взрослым. 

— А почему центр называется ЛандауЦентром?

— Насколько мне известно, это идея ректора ХНУ им. В. Н. Каразина Виля Савбановича Бакирова. Она сразу же всем понравилась и прижилась. Ландау — один из трех нобелевских лауреатов, которые имеют отношение к Харьковскому университету. Он оставил после себя заметный след. И «ЛандауЦентр» — это часть величия этого человека.

Харьков атакуют микробы и вирусы


— Добрый день. Меня зовут Анастасия. Виктория, какие мероприятия, проведенные «ЛандауЦентром», вдохновили вас на новые проекты в 2017 году?

— Вступая в новый год, мы, конечно же, оцениваем год предыдущий. Так вот 2016-й был очень интересным для посетителей «ЛандауЦентра». Масса выставок, мероприятий, общения, совместных выездов...

Например, мне очень запомнилось мероприятие, проведенное вместе с Институтом Гете — экологическая выставка, посвященная четырем стихиям, которая наглядно продемонстрировала, насколько они могут быть не только полезными, но и опасными. Это был март 2016-го, весенние каникулы, множество детей из разных школ, приехавших на эту выставку. В основном, это были ребята, изучавшие немецкий язык. Поэтому они получили разноуровневые задания на немецком, чтобы не просто больше узнать о мире, в котором мы живем, но и протестировать себя в иностранном языке. Было невероятно интересно наблюдать за этими думающими детьми: как они размышляют, пытаются найти ответы, поучиться их коллективной работе.

— А что представляла собой эта выставка?

— К нам прибыли десятки деревянных коробок, в которых находились элементы выставки. Предстояло правильно собрать этот «конструктор». В процессе мы в очередной раз убедились, насколько немцы делают все четко и качественно. Все детальки подходят друг другу без проблем, все предельно ясно и все работает! В результате получилась огромная металлическая конструкция — металлические шахты с большими подсвеченными плакатами, интерактивными экспонатами, которые можно было пощупать, со встроенными ноутбуками, наушниками, в которых звучали стихии — ветер, водопады, наводнения, пожары, гроза...

Мы очень благодарны Институту Гете за этот прекраснейший опыт. И сейчас, перешагнув в 2017 год, хотели бы опять в марте, на весенних каникулах, провести мероприятие уже совместно с Кафедрой патологии Оксфордского университета — квест для детей под рабочим названием «Микробы как люди». Харьковчанка Мария Лобановская, которая работает в Оксфорде на этой кафедре, пришла в «ЛандауЦентр» и предложила посотрудничать в рамках двух университетов.

Это будут своеобразные мастер-классы с определенными зачетными листами, микроскопами, компьютерами. Задания, которые дети будут выполнять самостоятельно. А потом — общий сбор и дискуссия: бактерии и вирусы — что это такое; когда уместны антибиотики; что такое эпидемии; как отличить вирусы от бактерий... Кстати, бактерии и вирусы будут представлены в виде мягких игрушек. Квест рассчитан на детей от 7 до 12 лет. Но есть идея привлечь к этому процессу и самых маленьких ребятишек. Будет много интересного, но пока всех секретов раскрывать не буду. Уже есть люди, которые готовы профинансировать это мероприятие.

— И когда состоится открытие?

— Мы планируем, на весенних каникулах в понедельник. А на вторник, среду, четверг, пятницу — по записи — будет производиться набор в группы, чтобы мы понимали, сколько детей в какой день мы сможем принять. Квест закончится — но этот уголок вирусологии останется в «ЛандауЦентре». В дальнейшем мы, возможно, продолжим этот квест на другом уровне. И надеемся сделать это опять-таки с коллегами из Оксфордского университета.

В этом году «кусочек университета» снова отправится по селам


— Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Павлович. Виктория, будет ли продолжен в этом году проект «Переездная выставка интересной науки Каразинского университета», который был запущен в 2016-м?

— Это был пилотный проект ХНУ им. В. Н. Каразина, облгосадминистрации, Департамента образования и науки ХОГА. Идея принадлежит сотруднику «ЛандауЦентра» Сергею Быченко. Он предложил привезти «кусочек университета» в село. В первую очередь, мы хотели показать детям, что физика и математика — не просто формулы, а наука, к которой они могут прикоснуться. В проекте принимали участие факультеты физико-математического направления, химический, биофак, потом присоединился даже филфак. Мехмат, например, привез логико-математические задачки, маятники, которые завораживают. Радиофак — плазменные шары, в которых при прикосновении мелькают молнии. Биофак – начиная от больших улиток и заканчивая огромными тараканами.

В течение двух месяцев (октябрь и ноябрь) мы объездили 17 районов Харьковской области — каждые вторник и четверг выставка отправлялось в один их районов. Таким образом, нас посетили представители около 250 сельских школ. Ездили и студенты, и профессура. А Департамент занимался организационной работой.

К сожалению, с 1 декабря пошел сильный снег, и добираться в сельскую местность стало проблематично. Но в марте мы планируем проект возобновить, и в первую очередь выставка посетит районы, в которые мы не доехали.

— Как встречали выставку дети?

— Мы разговаривали с сельскими детьми, которые мало видели, убеждая их, что они все смогут. Ведь многие ученые тоже были выходцами из сел и небольших городков. Что же вам мешает стать хорошими специалистами? У них спинки выравниваются, в глазках появляется вопрос: действительно, почему не я? И когда звучат аплодисменты, понимаешь, что аплодирует детвора не оратору, а себе — той уверенности, которую они почувствовали. И я не сомневаюсь, что среди этих детей наверняка будут люди, которые займут свое место в науке. К нам подходили ребята со своими идеями. Детям нужно давать дорогу, а для этого ребенку нужно внушить, что ему все по силам.

— Какие науки наиболее интересны детям?

— Абсолютно все. Они действительно испытывают дефицит научного и «трогательного», то есть того, что можно потрогать: тараканы — хорошо, солнечная батарея — замечательно, голограмма — отлично, холодный пар — прекрасно... Дети хотят себе доказать, что они могут все, им все интересно.

— Выявляет ли «ЛандауЦентр» талантливых детей?

— К нам приходят очень талантливые дети, например, из Малого каразинского университета — уже со своими экспонатами. Это очень важно и для самих детей, и для учителей, и для родителей. И когда в той же деревне к тебе приходит ребенок, который что-то умеет делать с микросхемами, — это дорогого стоит. 

Мы хотим сделать промежуточно-итоговое мероприятие — квест для таких ребятишек, на котором они представят свои теории, идеи, научные мечты.

С молнией можно дружить


— Виктория, добрый день. Беспокоит Анна Павловна из Дергачей. Мы слышала, что в «ЛандауЦентре» открылась уникальная Комната высоких энергий. Думаю привезти внука. Чем она интересна? 

— Это была мечта нашего сотрудника Сергея Быченко — он вообще наш идейный вдохновитель, в его голове рождается много чего интересного. Он поездил по Европе и увидел, что в разных городах мира есть такая Комната высоких энергий. И загорелся идеей создать нечто подобное в университете, в «ЛандауЦентре». 

Первый вопрос был: как это сделать? Необходимо было найти людей, которые могли бы своими руками создать уникальное оборудование, которое просто так в супермаркете не купишь. Кроме того, учесть малейшие нюансы, дабы исключить любые опасные моменты. Сергей нашел таких ребят. А вскоре откликнулась и компания, которая профинансировала проект.

Комната высоких энергий включает в себя два экспоната — огромную Катушку Теслы (наши посетители говорят, самую большую в Украине) и Лестницу Якоба. Оба экспоната находятся в клетке за стеклом — в целях безопасности. Сергей сам проводит познавательные занятия с гостями, рассказывает, что такое высокие энергии и зачем они нужны, демонстрирует это наглядно. Включает Лестницу Якоба — и по двум проводам идет разряд, Катушку Тесла — и можно любоваться огромнейшими молниями, которые сопровождаются очень громкими звуковыми разрядами. Поэтому нашим гостям мы выдаем наушники. Видя это, невольно начинаешь преклоняться перед стихиями. Но самое впечатляющее — это осознание того, что мы может ими управлять, контролировать, дружить с той же молнией. Удивляются и дети, и родители: взрослые тому, что такое вообще можно было реализовать, а ребятишки восторгаются потрясающим зрелищем.

Кстати, в ближайшее время — до марта — мы хотим расширить экспозицию по второму этажу. Будет комната света и теней.

— Много ли подобных «ЛандауЦентру» интерактивных площадок в Украине, и какая от них практическая польза?

— Мне сложно сказать сколько, но хотелось бы, чтобы их было как можно больше. А  практическая польза центра заключается в ретрансляции хороших идей, изобретений. Катушку Тесла, конечно в школе не установишь, но продемонстрировать доказательство теоремы Пифагора с помощью кубиков — пожалуйста. И это очень интересно.

Личное дело
Виктория Владимировна Круглова родилась 22 декабря 1974 года в Близнюковском районе Харьковской области. В 1992 году окончила Близнюковскую среднюю школу (с золотой медалью). 1992–1999 гг. — учеба в ХНУ имени В.Н. Каразина по специальности «Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы». С 2013-го — директор «ЛандауЦентра».
Руководитель секции «Развитие молодежных образовательных проектов» Северо-Восточного научного центра НАН и МОН Украины. Член Национального союза журналистов Украины. В 2016 года награждена медалью НАН и МАН Украины им. Льва Ландау за личный значительный вклад в развитие науки и образования.

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