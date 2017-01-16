Харьковский «Локомотив» вернул себе второе место

В матче 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстралиге харьковский «Локомотив» в Херсоне взял верх над местным «Продэксимом» — 3:0, что позволило ему подняться с четвертого места в турнирной таблице на второе.

Главные события в этой встрече развернулись в первом тайме. На третьей минуте Сергей Малышко, точно пробив с семи метров, открыл счет — 0:1, на 13-й Александр Сорокин ударом слева увеличил разрыв — 0:2, а на 15-й его брат Дмитрий Сорокин после атаки правым флангом довел счет до крупного — 0:3. В начале второго тайма, на 23-й минуте, бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Федорченко, ныне выступающий за «Продэксим», получил красную карточку, и харьковчане в течение двух минут имели численное преимущество, но не сумели реализовать его. А на 36-й минуте «Продэксим» перешел на игру с пятым полевым игроком, правда, забить так и не смог. Более того, счет могли увеличить харьковчане, однако на 37-й минуте Дмитрий Сорокин не попал по пустым воротам. Таким образом, «Локомотив» одержал победу после двух поражений подряд.— Игра была достаточно сложной и принципиальной. Команда находится сейчас в сложном положении. Вы видели, что нас приехало очень немного, но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят за полную самоотдачу на поле, несмотря на все травмы и прочие события, происходящие в жизни каждого. И добились результата, который, как по мне, вполне заслуженный. Команду соперника хочу поблагодарить за игру. Играли очень достойно. Но мы смогли достаточно грамотно построить игру и склонить чашу весов в нашу пользу. Конечно же, элемент везения был, но при игре двух равных команд без везения не победишь, — сказал после матча главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин.Остальные поединки 14-го тура принесли следующие результаты: «Титан-Заря» (Покровское) — «Энергия» (Львов) — 4:1, «Ураган» (Ивано-Франковск) — «Кардинал-Ровно» — 4:1, «Сокол» (Хмельницкий) — ХИТ (Киев) — 1:2, Uni-Laman (Черноморск) — «ЛТК-ИнБев-НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) — 2:3. Результат заключительной встречи 13-го тура «Энергия» (Львов) — «Сокол» (Хмельницкий) — 4:3. Турнирное положение теперь таково: «ХИТ» — 40 очков, «Локомотив» и «Ураган» — по 26, «Титан-Заря» и «Энергия» — по 25, «Продэксим» — 24, «Сокол» — 16, «ЛТК-Инбев-НПУ» — 10, 2Кардинал-Ровно» — 8, Uni-Laman — 2.В чемпионате наступил перерыв, связанный с проведением двух товарищеских матчей национальной сборной Украины со сборной Испании 28 и 29 января в Киеве. А встречи 15-го тура состоятся 4 февраля. «Локомотив» во Львове встретится с действующим чемпионом страны — «Энергией».