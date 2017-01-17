Харьков

  • 679
    •  / 

Проезд в харьковском метро может подорожать

Проезд в харьковском метро может подорожать
Проезд в харьковском метро может подорожать Метро – 4 гривны, трамвай и троллейбус – 3 гривны: в связи с ростом минимальной заработной платы и стоимости электричества в Харькове в очередной раз может подорожать проезд.
Соответствующее объявление о необходимости повышения тарифов появилось в электротранспорте и вагонах  подземки.

Администрации, профкомы и коллективы электротранспортных предприятий обнародовали обращение к харьковчанам.

«Законом Украины «О госбюджете Украины на 2017 год» с 01.01.2017 г. предусмотрено увеличение минимальной заработной платы с 1600 грн. до 3200 грн., что приведет к увеличению фонда оплаты труда предприятия и обязательных отчислений в два раза. Кроме того, вступает в силу Постановление НКРЭКУ от 24.11.2016 г. № 2021 «О внесении изменений в Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 11.03.2010 г. № 218», исключающее городской электрический транспорт из перечня организаций, которым тариф на электрическую энергию установлен на уровне тарифов для населения, что повлечет увеличение тарифа на оплату электроэнергии с 1,29 грн. до 2,2086 грн. Значительно возрастут эксплуатационные расходы предприятия, возникнет задолженность по зарплате, а также по оплате за потребленную электроэнергию. В  связи с этим предприятия будут вынуждены обратиться к городскому голове по вопросу увеличения тарифов на проезд в городском электрическом транспорте. Предварительные расчеты показывают, что для достижения безубыточности предприятий, с учетом более 300 млн грн. финансовой поддержки города в 2017 году, стоимость проезда должна быть не менее 3 грн. для наземного электротранспорта и 4 грн. – для метрополитена.

Просим вас отнестись с пониманием и поддержать повышение тарифов на проезд, что в значительной мере будет способствовать обеспечению безопасности и регулярности пассажирских перевозок городским электротранспортом в дальнейшем», — говорится в обращении.

В КП «Харьковский метрополитен» подтвердили: это не фейк, обращение коллективов, администраций и профсоюзных комитетов предприятий городского наземного электрического транспорта и метрополитена действительно было.

Напомним, в мэрии еще осенью заверяли, что подорожание проезда в метро харьковчанам не грозит. 14 сентября пресс-служба горсовета со ссылкой на Геннадия Кернеса проинформировала: тариф планируют оставить прежним, несмотря на то что в следующем году государство планирует повысить стоимость электроэнергии для транспортных предприятий на уровне с промышленными.

– Мы не можем так поступить с харьковчанами, – пояснил тогда позицию горсовета Геннадий Кернес.

Поддержит ли  сейчас мэрия намерения транспортников, пока неизвестно.

– Официально в мэрию с таким предложением и расчетами пока никто не обращался. Поэтому комментировать ничего не можем – нужно думать и считать, – сообщил «Вечернему Харькову» директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

За 20 лет метро подорожало в 20 раз
1996 год – 20 коп., 2000 год – 50 коп., 2006 год – 75 коп., 2009-й – 1,50 грн., 2011-й – 2 грн., 2013-й – 3 грн., 2017-й – возможно, 4 грн.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2936.82 грн
10 RUB 4.6507 грн
100 USD 2772.15 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи