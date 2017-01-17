Проезд в харьковском метро может подорожать

Соответствующее объявление о необходимости повышения тарифов появилось в электротранспорте и вагонах подземки.
Администрации, профкомы и коллективы электротранспортных предприятий обнародовали обращение к харьковчанам.
«Законом Украины «О госбюджете Украины на 2017 год» с 01.01.2017 г. предусмотрено увеличение минимальной заработной платы с 1600 грн. до 3200 грн., что приведет к увеличению фонда оплаты труда предприятия и обязательных отчислений в два раза. Кроме того, вступает в силу Постановление НКРЭКУ от 24.11.2016 г. № 2021 «О внесении изменений в Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 11.03.2010 г. № 218», исключающее городской электрический транспорт из перечня организаций, которым тариф на электрическую энергию установлен на уровне тарифов для населения, что повлечет увеличение тарифа на оплату электроэнергии с 1,29 грн. до 2,2086 грн. Значительно возрастут эксплуатационные расходы предприятия, возникнет задолженность по зарплате, а также по оплате за потребленную электроэнергию. В связи с этим предприятия будут вынуждены обратиться к городскому голове по вопросу увеличения тарифов на проезд в городском электрическом транспорте. Предварительные расчеты показывают, что для достижения безубыточности предприятий, с учетом более 300 млн грн. финансовой поддержки города в 2017 году, стоимость проезда должна быть не менее 3 грн. для наземного электротранспорта и 4 грн. – для метрополитена.
Просим вас отнестись с пониманием и поддержать повышение тарифов на проезд, что в значительной мере будет способствовать обеспечению безопасности и регулярности пассажирских перевозок городским электротранспортом в дальнейшем», — говорится в обращении.
В КП «Харьковский метрополитен» подтвердили: это не фейк, обращение коллективов, администраций и профсоюзных комитетов предприятий городского наземного электрического транспорта и метрополитена действительно было.
Напомним, в мэрии еще осенью заверяли, что подорожание проезда в метро харьковчанам не грозит. 14 сентября пресс-служба горсовета со ссылкой на Геннадия Кернеса проинформировала: тариф планируют оставить прежним, несмотря на то что в следующем году государство планирует повысить стоимость электроэнергии для транспортных предприятий на уровне с промышленными.
– Мы не можем так поступить с харьковчанами, – пояснил тогда позицию горсовета Геннадий Кернес.
Поддержит ли сейчас мэрия намерения транспортников, пока неизвестно.
– Официально в мэрию с таким предложением и расчетами пока никто не обращался. Поэтому комментировать ничего не можем – нужно думать и считать, – сообщил «Вечернему Харькову»
директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
За 20 лет метро подорожало в 20 раз
1996 год – 20 коп., 2000 год – 50 коп., 2006 год – 75 коп., 2009-й – 1,50 грн., 2011-й – 2 грн., 2013-й – 3 грн., 2017-й – возможно, 4 грн.