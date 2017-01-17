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Дело Кушнарева так и не будет раскрыто?

Дело Кушнарева так и не будет раскрыто?
Дело Кушнарева так и не будет раскрыто? Десять лет назад 16 января находящийся на пике политического признания Евгений Кушнарев одним выстрелом из охотничьего ружья был вычеркнут из будущих политических раскладов. В деле о его гибели поставлена жирная точка, но вопрос — была ли это трагическая случайность или заказное убийство, к сожалению, так и не получил ответа.
Глава Харьковской области в 2000–2004 годах, известный политик Евгений Кушнарев был смертельно ранен 16 января 2007 года в охотничьих угодьях в Изюмском районе на Харьковщине во время охоты. 17 января он умер в Изюмской больнице. В декабре того же года прокуратура Харьковской области предъявила обвинение помощнику депутата ВР (Дмитрия Шенцева) Дмитрию Завальному в «убийстве по неосторожности». По версии следствия, имел место несчастный случай: выпущенная Завальным из карабина пуля срикошетила от ветки дерева в Евгения Кушнарева. 

В ходе следствия у семьи и адвокатов потерпевшей стороны появлялось множество вопросов и претензий к следственному процессу.

— Версию о том, что в убийстве принимал участие не один человек, а круг лиц, — следствие даже не брало в расчет: ее нет в материалах, как впрочем и версию в целом об умышленном убийстве, — комментирует адвокат семьи Кушнарева Наталья Князьская. — Вы же понимаете, что мастер спорта по стрелковой борьбе, близкий человек круга Кушнарева — Завальный не мог просто так ошибиться. Тем более, он был профессионалом в организации охоты высокого уровня — это был его вид промысла. Первый протокол первичного осмотра места происшествия был пустой — не было ничего, что характеризовало бы обстоятельства убийства. И только в июле был сделан повторный осмотр, на котором уже и появился ствол дерева со следами рикошета. То есть «несчастный случай на охоте» — это грамотная инсценировка. Подтверждает это и тот факт, что после ранения истекающего кровью Евгения Петровича отвезли не сразу в больницу, а, почему-то в охотничью сторожку Завального, где раненому оказывалась «первичная помощь». Все говорит о том, что там разыгрывалась трагедия, у которой был свой сценарий.

По словам Натальи Князьской, когда тот, кто «рулил» этим вопросом сверху, понял, что в суде всплывут все эти противоречия, спланировал дальнейшее развитие событий.

— Во время ознакомления с материалами дела как представителю потерпевшей стороны со слов следователя мне стало известно, что накануне Завальный попал в серьезное ДТП и, видимо, понял: это предупреждение. Эту информацию я не проверяла, но именно это, считаю, стало основанием того, чтобы он подал заявление на имя следователя о применении к нему амнистии. Почему? Да потому что ходатайство о применении амнистии давало право не проводить судебное следствие, а рассматривать только вопрос: подпадает он под амнистию или нет процессуально. Между тем  основным условием амнистии является то, что государство в отношении конкретного лица, которое совершило преступление и раскаялось в своих действиях, принимает решение по освобождению его от ответственности. В данном же случае человек не признавал вину, не давал показания, в отношении него в деле нет ни одного доказательства его вины в неосторожном убийстве. И тем не менее 15 мая 2009 года Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дмитрия Завального об амнистии, приняв во внимание  имеющегося у него несовершеннолетнего ребенка, и постановил, что следствие в отношении Завального должно быть прекращено. А все вещественные доказательства должны быть уничтожены через семь дней после оглашения решения суда...  Это первое в истории уголовно-процессуального законодательства решение суда об амнистии к человеку, который не признавал свою вину и не давал показаний! Все это было сделано для того, чтобы закрыть производство по делу.

8 сентября 2009 года Верховный суд Украины оставил решение Апелляционного суда Харьковской области в силе, тем самым «похоронив» возможность тщательно расследовать убийство Евгения Кушнарева.

К сожалению, после такого вердикта в правовом поле не осталось механизмов возобновить расследование данного дела. Однако если бы нынешняя власть проявила политическую волю, а прокуратура провела грамотную работу, самое резонансное убийство последнего десятилетия, прервавшее жизнь талантливого политика и государственного деятеля, могло бы быть раскрыто.

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