Дело Кушнарева так и не будет раскрыто?

Глава Харьковской области в 2000–2004 годах, известный политик Евгений Кушнарев был смертельно ранен 16 января 2007 года в охотничьих угодьях в Изюмском районе на Харьковщине во время охоты. 17 января он умер в Изюмской больнице. В декабре того же года прокуратура Харьковской области предъявила обвинение помощнику депутата ВР (Дмитрия Шенцева) Дмитрию Завальному в «убийстве по неосторожности». По версии следствия, имел место несчастный случай: выпущенная Завальным из карабина пуля срикошетила от ветки дерева в Евгения Кушнарева.В ходе следствия у семьи и адвокатов потерпевшей стороны появлялось множество вопросов и претензий к следственному процессу.— Версию о том, что в убийстве принимал участие не один человек, а круг лиц, — следствие даже не брало в расчет: ее нет в материалах, как впрочем и версию в целом об умышленном убийстве, — комментирует адвокат семьи Кушнарева Наталья Князьская. — Вы же понимаете, что мастер спорта по стрелковой борьбе, близкий человек круга Кушнарева — Завальный не мог просто так ошибиться. Тем более, он был профессионалом в организации охоты высокого уровня — это был его вид промысла. Первый протокол первичного осмотра места происшествия был пустой — не было ничего, что характеризовало бы обстоятельства убийства. И только в июле был сделан повторный осмотр, на котором уже и появился ствол дерева со следами рикошета. То есть «несчастный случай на охоте» — это грамотная инсценировка. Подтверждает это и тот факт, что после ранения истекающего кровью Евгения Петровича отвезли не сразу в больницу, а, почему-то в охотничью сторожку Завального, где раненому оказывалась «первичная помощь». Все говорит о том, что там разыгрывалась трагедия, у которой был свой сценарий.По словам Натальи Князьской, когда тот, кто «рулил» этим вопросом сверху, понял, что в суде всплывут все эти противоречия, спланировал дальнейшее развитие событий.— Во время ознакомления с материалами дела как представителю потерпевшей стороны со слов следователя мне стало известно, что накануне Завальный попал в серьезное ДТП и, видимо, понял: это предупреждение. Эту информацию я не проверяла, но именно это, считаю, стало основанием того, чтобы он подал заявление на имя следователя о применении к нему амнистии. Почему? Да потому что ходатайство о применении амнистии давало право не проводить судебное следствие, а рассматривать только вопрос: подпадает он под амнистию или нет процессуально. Между тем основным условием амнистии является то, что государство в отношении конкретного лица, которое совершило преступление и раскаялось в своих действиях, принимает решение по освобождению его от ответственности. В данном же случае человек не признавал вину, не давал показания, в отношении него в деле нет ни одного доказательства его вины в неосторожном убийстве. И тем не менее 15 мая 2009 года Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дмитрия Завального об амнистии, приняв во внимание имеющегося у него несовершеннолетнего ребенка, и постановил, что следствие в отношении Завального должно быть прекращено. А все вещественные доказательства должны быть уничтожены через семь дней после оглашения решения суда... Это первое в истории уголовно-процессуального законодательства решение суда об амнистии к человеку, который не признавал свою вину и не давал показаний! Все это было сделано для того, чтобы закрыть производство по делу.8 сентября 2009 года Верховный суд Украины оставил решение Апелляционного суда Харьковской области в силе, тем самым «похоронив» возможность тщательно расследовать убийство Евгения Кушнарева.К сожалению, после такого вердикта в правовом поле не осталось механизмов возобновить расследование данного дела. Однако если бы нынешняя власть проявила политическую волю, а прокуратура провела грамотную работу, самое резонансное убийство последнего десятилетия, прервавшее жизнь талантливого политика и государственного деятеля, могло бы быть раскрыто.