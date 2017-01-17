Общество

  • 184
    •  / 

В Харьковской области учатся интеллектуалы

В Харьковской области учатся интеллектуалы
В последние годы харьковские школьники уверенно лидируют в национальных олимпиадах и конкурсах Малой академии наук.
15 января в ХНУ им. В.Н. Каразина стартовал областной этап ученических олимпиад и конкурса-защиты работ МАН. В день открытия прошла математическая олимпиада и защита работ в научном отделении химии МАН. Есть надежда, что юные интеллектуалы области уверенно заявят о себе и в этот раз.

— На Харьковщине есть устойчивые позиции лидирования в МАН и олимпиадах, — отмечает председатель ХОГА Юлия Светличная. — В 2016 году на Всеукраинском конкурсе-защите работ Малой академии наук наша область стала первой среди регионов Украины: харьковские ученики завоевали 16 первых мест. Второй результат — 8 первых мест — принадлежит школьникам Киева.

По словам зампредседателя — руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева, позиции харьковских школьников стабильно сильны в большинстве точных наук: математике, физике, химии, биологии, информатике, среди гуманитарных наук занимают лидирующие места по правоведению. А в прошлом году ученица одной из школ заняла первое место по украинскому языку и литературе.

Преподаватель биологии КУ «Областная специализированная школа-интернет «Одаренность» Харьковского облсовета Наталья Лосева готовит победителей к олимпиадам и конкурсам МАН.

— Ребят, которые планируют заниматься наукой, курируют научные руководители и консультанты из НФУ, ХНМУ, ХНУ им. В.Н. Каразина, — рассказывает Наталья Лосева. — Под их руководством школьники проводят экспериментальную часть, пишут обзор научной литературы, готовят к защите научные работы.

Дети Харьковской области уверенно заявляют о себе и на международном уровне. Как сообщил Анатолий Бабичев, в 2016 году семеро школьников вошли в команду сборной Украины на международной олимпиаде, одержав победы по математике, физике и химии. Чем объясняется успех харьковских детей?

— Повышение качества образования и создание условий для обучения и воспитания каждого ребенка — наша стратегия. Особое внимание мы уделяем работе с одаренной молодежью, — отмечает Анатолий Бабичев. — В области действует летняя школа МАН, проводятся ученические сборы по предметным олимпиадам и МАН. Также начали развивать еще одно направление — популяризацию науки среди школьников. В 2017 году в области начат образовательный проект «Научные горизонты Харьковщины», реализация которого позволит обеспечить подготовку специалистов с научным мировоззрением, популяризацию научных знаний и формированию научного стиля мышления школьников.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей17 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2936.82 грн
10 RUB 4.6507 грн
100 USD 2772.15 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи