В Харьковской области учатся интеллектуалы

В последние годы харьковские школьники уверенно лидируют в национальных олимпиадах и конкурсах Малой академии наук.

15 января в ХНУ им. В.Н. Каразина стартовал областной этап ученических олимпиад и конкурса-защиты работ МАН. В день открытия прошла математическая олимпиада и защита работ в научном отделении химии МАН. Есть надежда, что юные интеллектуалы области уверенно заявят о себе и в этот раз.— На Харьковщине есть устойчивые позиции лидирования в МАН и олимпиадах, — отмечает председатель ХОГА Юлия Светличная. — В 2016 году на Всеукраинском конкурсе-защите работ Малой академии наук наша область стала первой среди регионов Украины: харьковские ученики завоевали 16 первых мест. Второй результат — 8 первых мест — принадлежит школьникам Киева.По словам зампредседателя — руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева, позиции харьковских школьников стабильно сильны в большинстве точных наук: математике, физике, химии, биологии, информатике, среди гуманитарных наук занимают лидирующие места по правоведению. А в прошлом году ученица одной из школ заняла первое место по украинскому языку и литературе.Преподаватель биологии КУ «Областная специализированная школа-интернет «Одаренность» Харьковского облсовета Наталья Лосева готовит победителей к олимпиадам и конкурсам МАН.— Ребят, которые планируют заниматься наукой, курируют научные руководители и консультанты из НФУ, ХНМУ, ХНУ им. В.Н. Каразина, — рассказывает Наталья Лосева. — Под их руководством школьники проводят экспериментальную часть, пишут обзор научной литературы, готовят к защите научные работы.Дети Харьковской области уверенно заявляют о себе и на международном уровне. Как сообщил Анатолий Бабичев, в 2016 году семеро школьников вошли в команду сборной Украины на международной олимпиаде, одержав победы по математике, физике и химии. Чем объясняется успех харьковских детей?— Повышение качества образования и создание условий для обучения и воспитания каждого ребенка — наша стратегия. Особое внимание мы уделяем работе с одаренной молодежью, — отмечает Анатолий Бабичев. — В области действует летняя школа МАН, проводятся ученические сборы по предметным олимпиадам и МАН. Также начали развивать еще одно направление — популяризацию науки среди школьников. В 2017 году в области начат образовательный проект «Научные горизонты Харьковщины», реализация которого позволит обеспечить подготовку специалистов с научным мировоззрением, популяризацию научных знаний и формированию научного стиля мышления школьников.