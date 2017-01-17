Общество

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Офицеры запаса смогут пойти в АТО

Офицеры запаса смогут пойти в АТО
Пополнят ли ряды военных украинцы, окончившие военную кафедру вуза, будет зависеть от того, как скоро на гражданку вернутся нынешние контрактники.
— Окончательного решения о проведении призыва этой категории граждан пока нет, — пояснил начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом — замначальника ГУ персонала Генштаба ВСУ полковник Марк Андрусяк. — Оно будет принято после того, как мы увидим, сколько человек демобилизуется и достаточно ли добровольцев придет им на замену. 

По его словам, в ряды офицеров запаса военное руководство планирует призывать украинцев в возрасте до 43 лет, ранее не проходивших воинскую службу, но имеющих офицерское звание, полученное благодаря военной подготовке в вузе.

— Офицеров запаса планируют назначать на должности в боевые военные части, с предварительной их подготовкой как военно-обученного ресурса с последующим зачислением в оперативный резерв первой очереди,— уточнил Марк Андрусяк.

В зону АТО их будут направлять исключительно в добровольном порядке.

— По соответствующему рапорту или при заключении контракта, — подчеркнул Марк Андрусяк.

К слову, бойцы на передовой таких командиров с распростертыми объятиями не ждут.

— Кто хотел защищать страну, тот уже здесь, на передке, как мужчины, так и женщины, — говорит пулеметчица 1-го батальона 54-й бригады Яна Червоная. — А где они, лейтенанты запаса? У них, похоже, желания служить нет. Они и в институтах на военную кафедру пошли, чтобы увильнуть от службы. А ведь на передовой слушают только тех, кто идет рядом, плечом к плечу, погоны тут мало что значат.
Какое количество офицеров запаса Харьковской области получат возможность применить свои военные знания на практике, в Харьковском облвоенкомате пока не называют.

— Пока этот вопрос остается открытым, — разводит руками облвоенком полковник Юрий Калгушкин.

К слову, на период службы офицеров запаса за ними будет сохраняться место предыдущей работы и средний размер зарплаты наряду с денежным содержанием кадрового офицера ВС.

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