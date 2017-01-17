Общество

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Четвероклашек тоже начнут тестировать

Четвероклашек тоже начнут тестировать
В конце нынешнего учебного года впервые пройдет экспериментальное тестирование для учеников в 4-х классах как выпускников начальной школы.
Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

— Это будет экспериментальная форма, она не будет носить тотальный характер: для мониторинга будут сформированы отдельные группы, — уточнил Александр Сидоренко. — При этом исследование не предусматривает оценивания. Оно покажет уровень знаний школьников, который будет доведен до органов управления образования, но без каких-либо выводов. В ходе мониторинга опробуем организационные подходы, технологии, тестовые задания, потренируемся на небольшом контингенте детей, Чтобы уже в следующем году дать реальную оценку знаний детей — как сработала начальная школа на этапе передачи детей в базовую среднюю школу. Если Минобразования проводит такой эксперимент, думаю, что с 2018 года мониторинговое исследование будет проходить уже по всей стране для всех четвероклассников. Мы переходим на трехступенчатое образование, и после каждого этапа — по окончании 4-го, 9-го и 11 классов — должно проводиться тестирование. Предполагаю, что следующим станет ВНО в 9-м классе, и по его результатам будет определяться, кто из школьников продолжит учебу в 10-м классе, а кто — в профтехучилище.

Как сообщили в ХРЦОКО, тестирование выпускников начальной школы пройдет  с 18 апреля по 15 мая. Пока в приказе МОН не названы предметы, лишь указано, что будет изучено «состояние сформированности читательской и математической компетентностей». Видимо, будут дополнительные разъяснения.

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