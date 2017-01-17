Под Харьковом начались учебные сборы резервистов

На одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Как сообщает на свое странице в Facebook Генштаб, в течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.Как отмечается, к проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины."Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов", - сообщили в пресс-службе Генштаба.По данным пресс-службы, после прибытия резервистов их будет направлено в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва.Напомним, в 2017 ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.