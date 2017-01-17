Патрульные просят не слушать музыку в наушниках в гололед

Наушники не дают возможности услышать приближение автомобиля, капюшон ухудшает видимость, а разговор по мобильному — снижает реакцию человека на опасность, предупреждают полицейские.

Пешеходов хотят наказать

В Украине хотят ввести новые правила дорожного движения — соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВР. Если за него проголосуют, то пешеходов будут наказывать за то, что они выскакивают на проезжую часть или переходят дорогу в наушниках. Сколько придется платить, решат позже.

Пешеходы часто сетуют на наглость и невнимательность водителей, между тем нередко сами провоцируют аварию, забывая о безопасности и переходя дорогу в наушниках или разговаривая при этом по телефону.— Самые опасные сейчас люди на улице — в наушниках, шапках и капюшоне, — написал в «Фейсбуке» один водитель. — Полчаса назад один еле выжил: машина выезжала со двора, а это чудо шло и не видело куда. Водитель тормозит, но не тормозится — скользко, снег и с горки. Когда тело в наушниках поняло, что пахнет жареным, — сняло балдахон, наушники и как чухнуло. Водитель «лексуса» матерился во все горло в открытое окно. Ни один пешеход не поймет водителя, если хотя бы однажды не ездил, и особенно в такую погоду. Хотите жить – ведите себя соответствующим образом.Начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Олег Никоненко подтверждает: хотя специального учета по ДТП, причиной которых стало отсутствие должного внимания пешеходов на дорогах, не ведется, но однозначно наушники становятся причиной аварии.— Человек не слышит звуки окружающего мира, если у него стереофонический эффект в обоих ушах. А молодежь сейчас нередко надевает и профессиональные студийные наушники — тогда доступ к звукам внешней среды практически полностью отсутствует. Кроме того, такой пешеход дезориентирован, не сосредоточен, у него измененная реакция, — говорит он. — От соблюдения правил дорожного движения нередко зависит жизнь, и удивительно, что люди проявляют такую беспечность.В патрульной полиции Харькова отмечают: переходя через дорогу, люди часто разговаривают по телефону, слушают музыку, посылают СМС-сообщения или пишут посты в соцсетях, что нередко служит причиной аварий.— Например, в марте прошлого года на Новобаварском проспекте под колесами КамАЗа оказалась 20-летняя девушка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она не убедилась в безопасном движении, шла в капюшоне и наушниках. Водитель КамАЗа совершил экстренную остановку, но все равно зацепил ее, — рассказывает начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова. — Через два месяца под колесами маршрутки оказалась девушка, которая переходила Сумскую в наушниках да еще и на красный сигнал светофора! Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но не успел. Хотелось бы обратиться к пешеходам: прежде чем выйти на дорогу даже на пешеходном переходе и на зеленый свет — обязательно убедитесь в безопасности дорожного движения, посмотрите по сторонам, оцените обстановку. Ведь у транспортного средства есть тормозной путь, водитель должен успеть остановиться. Особенно это актуально зимой, когда на дорогах очень сколько.Также, по словам Ярославы Борисовой, родителям следует постоянно напоминать ребенку, что вблизи дороги или на проезжей части разговаривать по телефону или слушать музыку в наушниках опасно.— Постарайтесь без надобности не звонить своему чаду и не отвлекать его, если знаете, что он находится на пути в школу или домой. А также позаботьтесь о том, чтобы в темное время суток ваш ребенок был заметен участникам дорожного движения. Фликеры-подвески, фликеры-браслеты, светоотражающие элементы на одежде, обуви, школьном портфеле — все это поможет водителю увидеть пешехода заранее и предпринять меры для торможения или экстренной остановки, избежав наезда, — подсказывает она.Кроме того, по словам полицейских, прохожий, наслаждающийся громкой музыкой, звучащей из наушников, или увлеченный разговором по мобильному телефону, становится легкой добычей грабителей.— 11 января ночью в Индустриальном районе Харькова двое грабителей напали сзади на потерявшего бдительность подростка, все внимание которого было приковано к музыке, которую он слушал в наушниках. Преступники избили парня и забрали у него рюкзак. Он вызвал полицию, описал нападавших, после чего был госпитализирован. Через некоторое время инспекторы обнаружили похожих по описанию молодых людей, которые устроили драку на улице Привокзальной, 1. У грабителей нашли вещи пострадавшего, — рассказала Ярослава Борисова.