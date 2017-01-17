Южная железная дорога сменит название

Замминистра инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился до 29 апреля 2016 года переименовать названия госпредприятия, учреждений, объектов инфраструктуры которые имеют символику коммунистического режима, а также названия которых содержат русизмы и изложены не государственным языком.

Кроме того, поручено до этой же даты сменить названия объектов, которые имеют происхождение от географических координат, но фактически не соответствуют им и являются рудиментом Советского Союза на территории Украины."Например, такие как ГП "МТП "Южный", ГП "Специализированный морской порт "Октябрьск", Администрация морского порта "Южный", филиал "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", который находится на севере Украины, филиал "Юго-Западная железная дорога", который находится в центре Украины", - гласит документ.До 29 января 2016 года необходимо предоставить информацию о конкретных результатах исполнения требований закона. Это поручение предназначено Госавиаслужбе, Укрморречинспекции, Укравтодору, Укрзализныце, Укртрансбезопасности, Укрпочте и руководителям подотчетных предприятий.Замминистра инфраструктуры также распорядился до 29 февраля 2016 года демонтировать символику коммунистического режима в зданиях и сооружениях, которые находятся в собственности подотчетных министерству предприятий, а также демонтировать памятники и памятные знаки лиц, причастных к организации Голодомора в Украине 1932-1933 гг., политическим репрессиям, памятники лицам, занимавшим высшие руководящие посты в компартии и высших органах управления СССР (УССР), кроме тех лиц, чья деятельность была значительно связана с развитием украинской науки и культуры.Контроль над исполнением указанного поручения Омелян оставляет за собой.