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Австралия опасается нашествия мышей

Австралия опасается нашествия мышей
Австралийские ученые предупредили, что весенние дожди создали идеальные условия для интенсивного роста популяции мышей в основных зерновых районах страны.
По данным государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, в штатах Виктория и Южная Австралия в этом году развелось особенно много мышей, передает Русская служба Би-би-си. На эти два штата приходится около 40% сельскохозяйственной отрасли страны.

Животные, по мнению ученых, начинают представлять угрозу, если на один гектар приходится более тысячи грызунов. Нормой считается около пяти мышей на гектар.

Если у мышей будет достаточно еды, их популяция в ближайшие месяцы может достичь опасного уровня. Ученые отмечают, что урожай зерна в этом году оказался рекордным. Поэтому все условия для бурного роста популяции мышей уже созданы.

Опасный рост популяции мышей регулярно происходит в австралийских сельскохозяйственных регионах. Это бьет по финансам фермеров, которые приходится покупать дорогостоящие средства борьбы с грызунами.

Кроме того, мыши появляются в домах фермеров, часто их находят в автомобилях.

Мыши были ввезены в Австралию европейцами. Здесь у них почти нет естественных конкурентов, что приводит к быстрому росту популяции.

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